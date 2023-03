Nokia X20 in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Il weekend inizia con un’offerta sensazionale per uno degli smartphone più sottovalutati lanciati negli ultimi mesi. Stiamo parlando del Nokia X20, un dispositivo che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma che fa molto gola sia ai produttori sia agli utenti. Solitamente si trovano dispositivi con un prezzo che si aggira sui 250-350 euro e con una scheda tecnica molto interessante. In parole semplici, smartphone che non hanno un prezzo di listino esagerato, ma che assicurano prestazioni interessanti. Il Nokia X20 rappresenta alla perfezione questo tipo di dispositivo e oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 28% e al prezzo più basso di sempre. Ma non solo, è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Per questo smartphone Nokia ha fatto le cose in grande. Si caratterizza per uno schermo di grandi dimensioni adatto a qualsiasi utilizzo, dal semplice scrolling sui social network, fino a vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Il tutto supportato da un buon processore Snapdragon e da un comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS con una fotocamera principale da ben 64MP. Per concludere è presente anche una batteria che ti accompagna a fine giornata senza troppi patemi. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, prendete seriamente in considerazione questo Nokia X20.

Nokia X20: la scheda tecnica

Da quando Nokia è tornata nel mercato degli smartphone lo ha fatto con dispositivi molto interessanti e che puntano tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo, oltre che su funzionalità uniche e particolari.

Questo Nokia X20 ne è l’esempio migliore, smartphone da poco uscito sul mercato e che si presenta con un’ottima scheda tecnica. Vediamola nel dettaglio. Partiamo dal display AMOLED da 6,67" e con risoluzione FHD. Schermo dalle dimensioni big e che permette un utilizzo versatile: social, app per i videogame, film e serie tv e anche lavorare sui documenti di lavoro. Sotto la scocca troviamo l’affidabile processore Snapdragon 480 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB utilizzando una scheda microSD.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con ZEISS che si è concentrata soprattutto sulle ottiche. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro fotocamere: quella principale da 64MP, poi un sensore ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità. Nell’app fotocamera troviamo tante modalità di scatto particolari, come ad esempio Dual-Sight che permette di utilizzare diverse angolazioni contemporaneamente. La fotocamera frontale è da 32MP e permette di scattare belle foto e registrare video di ottima qualità anche con poca luce.

La batteria da 4470mAh permette di arrivare a fine giornata senza grossi problemi e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. Concludiamo con una caratteristica veramente unica: Nokia supporta lo smartphone per ben tre anni, rilasciando sia aggiornamenti software (nuove versioni di Android), sia le patch di sicurezza. Così lo smartphone sarà sempre protetto contro i nuovi virus.

Nokia X20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico per lo smartphone top Nokia X20. Oggi lo troviamo a un prezzo di 289€ con uno sconto di ben il 28%. Il risparmio è considerevole e supera i 110€, un’ottima cifra per uno smartphone con queste caratteristiche. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante il check-out. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

