Nothing Phone (1): con lo sconto Amazon va preso al volo

I modelli di smartphone di fascia media affollano il mercato e tra schede tecniche che si equivalgono e aumento dei prezzi, diventa sempre più complesso per un utente trovare il dispositivo giusto. Le offerte Amazon, però, spesso tolgono ogni dubbio. Come nel caso del Nothing Phone (1) uno dei pochi smartphone di fascia media dal design ben riconoscibile, grazie anche ad un utile sistema di LED. Nothing Phone (1) ha un prezzo superiore a quello di molti concorrenti, un ottimo motivo per approfittare dell’offerta Amazon in corso che ne taglia il prezzo di un bel po’.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G – Versione 8/256 GB

Nothing Phone (1): caratteristiche tecniche

Nothing Phone (1) ha una scocca in alluminio e un chip Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display always-on misura 6,55 pollici è di tipo OLED, con risoluzione FHD+, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 700 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e schermo e retro del telefono sono protetti da vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è composto sul retro da una coppia di sensori da 50 MP, un Sony IMX766 e un Samsung JN1, rispettivamente principale e grandangolare, mentre sulla parte anteriore la fotocamera per selfie e videochiamate è da 16 MP.

Non mancano il WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC per i pagamenti contactless, cioè con il POS, e la lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, con ricarica da 33W, wireless a 15 Watt ma nella confezione non è presente il caricatore.

Infine, segnaliamo che l’aspetto più interessante del Nothing Phone (1) è rappresentato dal sistema di notifiche luminoso con LED denominato Glyph. Grazie ad esso il telefono si illumina per segnalare notifiche provenienti dalle diverse app, ed è possibile impostare i colori da abbinare alle singole app. Inoltre, quando si scattano le foto, i LED sono utili per illuminare il soggetto e aumentare così la luce.

Nothing Phone (1): l’offerta Amazon

Nothing Phone (1) è il primo telefono dell’azienda fondata da Carl Pei ex OnePlus e ha debuttato un anno fa ad un prezzo di listino di 529 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile portarlo a casa scontato a 441,59 euro (-17%, -79,41 euro), cioè a un prezzo più che conveniente per quello che è uno dei pochi dispositivi Android veramente originali in fascia media.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G – Versione 8/256 GB