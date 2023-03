Nothing Phone (2) è in arrivo: sarà un top di gamma

Al Mobile World Congress, la grande fiera della tecnologia in corso a Barcellona, ha detto la sua anche Carl Pei, ex confatore di OnePlus e poi fondatore di Nothing. L’imprenditore ha anticipato la prossima uscita del nuovo smartphone Nothing Phone (2). L’anticipazione di Pei è stata fatta all’interno dello stand di Qualcomm, perché il processore a bordo del nuovo Nothing Phone (2) sarà proprio un chip Qualcomm, serie 8. Pei però si è fermato qui con le anticipazioni, per cui non sappiamo ancora quale sarà esattamente il chip.

Nothing Phone (2): come sarebbe

Le poche indiscrezioni rilasciate da Carl Pei circa il nuovo Nothing Phone (2) sono ufficiali e riguardano l’anticipazione del processore che sarà a bordo del nuovo dispositivo.

Sarà un Qualcomm Snapdragon serie 8. Pei però non ha specificato se sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oppure lo Snapdragon 8 Gen 1 o ancora il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Comunque si tratterà di un SoC progettato per un telefono top di gamma. Di conseguenza la scheda tecnica del nuovo Nothing Phone (2) sarà da top di gamma.

Le altre presunte specifiche sono anticipate dai vari leaker che hanno intercettato la sigla del nuovo dispositivo, cioè A065, e sostengono che il taglio delle memorie sarà 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display avrebbe una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e qui si fermano le anticipazioni, per cui non si conosce la diagonale del pannello così come sono ignote ancora luminosità e risoluzione.

Infine, la batteria avrebbe una capacità di 5.000 mAh e con questa ultima anticipazione non confermata diventa chiaro che il nuovo Nothing Phone (2) cambia il passo e si lascia alle spalle la precedente impostazione del Nothing Phone (1) basata sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G, processore tipico dei telefoni di fascia media. Telefono, peraltro, che ha venduto globalmente ben 650 mila pezzi.

Nothing Phone (2): quando arriverebbe

Secondo le anticipazioni di Carl Pei il nuovo flagship Nothing Phone (2) dovrebbe arrivare sui mercati entro il terzo trimestre, quindi tra luglio e settembre o al più entro la fine di quest’anno. Una tempistica che fa intendere quanto il progetto di questo nuovo dispositivo sia avviato.

Rispetto al prezzo non è ancora possibile fare ipotesi credibili poiché dipenderà sia dal processore scelto sia dalle altre componenti, ma di sicuro il Nothing Phone (2) non sarà un telefono economico.

Ricordiamo però che la filosofia di Pei consiste nel proporre dispositivi con i migliori componenti e con un prezzo competitivo, ma non dei low cost. Infatti, il Nothing Phone (1) ha un prezzo base di 499 euro che raggiunge i 579 euro per la versione 12/256 GB.

In arrivo anche un nuovo dispositivo Nothing

A margine della presentazione del Nothing Phone (2) Pei, ha fatto sapere che il prossimo mese sarà presentato un nuovo dispositivo, senza specificre la tipologia. Ma molto probabilmente saranno un paio di nuovi auricolari che andranno ad arricchire l’offerta che a oggi conta gli auricolari in-ear Nothing Ear (1) e Nothing Ear Stick dall’ insolita forma di rossetto.