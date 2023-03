Nothing Phone (2): ora sappiamo quale chip userà

In attesa del lancio dei nuovi auricolari TWS Ear (2) di Nothing, annunciati durante il recente Mobile World Congress di Barcellona, l’azienda lavora anche sul prossimo Nothing Phone (2) che offrirà un’esperienza migliore del modello Phone (1). Nei giorni precedenti al MWC, è stato il CEO di Nothing Carl Pei ha confermare che il prossimo Phone (2) si baserà su un SOC prodotto da Qualcomm, e che sarà un chip della serie 8, ma senza specificarne il modello. Ma grazie a un post su Linkedin di un dirigente di Qualcomm, poi rimosso, i dettagli del processore che adotterà il Nothing Phone (2) sono trapelati online.

Snapdragon 8+ Gen 1 per il Nothing Phone (2)

Il leak involontario è arrivato grazie a Alex Katouzian, vicepresidente senior e direttore generale della business unit Mobile, Compute e XR di Qualcomm. Su LinkedIn, dirigente ha pubblicato un post (non si capisce il motivo) in cui afferma che il prossimo Nothing Phone (2) verrà dotato del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Tale post, è stato cancellato nel giro di pochi minuti, ma i redattori del giornale indiano 91Mobiles sono comunque riusciti a catturare uno screenshot che poi è stato pubblicato, rendendo pubblica la notizia del chip di Nothing Phone (2).

Il SoC 8+ Gen 1 è sicuramente un processore potente e affidabile per la maggior parte delle applicazioni attualmente in commercio. Ma se, come si vocifera, il Nothing Phone (2) verrà lanciato a fine anno, questo SoC potrebbe essere già abbastanza obsoleto, visto che nelle previsioni di Qualcomm, nello stesso periodo, dovrebbe debuttare il nuovo SoC 8+ Gen 2.

Quindi il Nothing Phone (2) si presenterebbe con un SoC vecchio di due generazioni (o, meglio: una generazione e due step), visto che nella scala prestazionale di Qualcomm scenderebbe al terzo posto, dopo lo Snapdragon 8 Gen 2 e, appunto lo Snapdragon 8+ Gen 2.

Esperienza Premium, a quale prezzo?

L’esperienza premium promessa da Nothing per il suo nuovo smartphone sarebbe quindi meno attraente per i consumatori che si troverebbero uno smartphone nuovo, con un probabile prezzo elevato, ma che non terrebbe il passo dei futuri smartphone con cui andrà in competizione.

Comunque, il salto di prestazioni tra i due modelli è garantito, in quanto il Nothing Phone (1) si basa sul Qualcomm Snapdragon 778G+, chip di fascia media decisamente meno performante dello Snapdragon 8+ Gen 1 scelto per il Nothing Phone (2).

A dire il vero Nothing ha promesso anche un’esperienza software premium, quindi è prevedibile un’ottimizzazione della sua interfaccia Glyph e come sempre anche qualche piccola modifica al design, caratteristica su cui Nothing batte il tasto dal lancio del suo primo prodotto, le cuffiette Ear (1).

È quindi prevedibile che rimanga anche su Phone (2) la cover semi trasparente che lascia intravedere alcuni componenti interni. E non dovrebbe mancare anche il LED RGB che si illumina quando arrivano notifiche o si scattano foto e via dicendo.

Nulla si sa sul prezzo finale del prossimo Nothing Phone (2) ma di sicuro sarà più alto dell’attuale Phone (1) in commercio. Giusto per ricordare, il Nothing Phone (1) in Italia è arrivato in tre configurazioni e con questi prezzi: 8/128 GB a 499 euro, 8/256 GB a 529 euro e 12/256 GB: 579 euro. Prezzi non altissimi in assoluto, ma neanche bassi per un device con un chip di fascia media.