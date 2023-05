Nothing Phone (2): primi rumor sulla scheda tecnica

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Nothing Phone (2) arriverà la prossima estate, a darne conferma è l’azienda di Carl Pei che, gradualmente, sta rivelando al pubblico molte novità riguardo l’attesissimo smartphone. Dopo la condivisione della prima foto ufficiale le indiscrezioni in rete si sono moltiplicate a vista d’occhio con diversi leaker che hanno postato buona parte di quella che dovrebbe essere la potenziale scheda tecnica del Nothing Phone (2).

Data ormai per certa, la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Un chip ben noto e, seppur non più così recente, considerato un’ottima soluzione, soprattutto per quei device che cercano un buon compromesso tra performance e consumi. Se davvero il Nothing Phone (2) vorrà sfidare i top di gamma della concorrenza, però, dovrà fare i conti col più recente Snapdragon 8 Gen 2 che, al momento, è considerato il vero chip dei top di gamma.

Nothing Phone (2): probabile scheda tecnica

Dalle indiscrezioni condivise su Twitter dal leaker indiano Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) il Nothing Phone (2) avrà un display AMOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il processore, come anticipato dal produttore stesso, sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancheranno tre tagli di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il leaker fa riferimento esclusivamente al sensore principale che dovrebbe essere da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico. Poi, sempre secondo @Tech_Wallah, dovrebbero esserci altri due sensori, per un totale di tre. Se così fosse, però, si tratterebbe di una novità rispetto a Nothing Phone (1) che aveva due sensori e non tre: un Sony IMX766 da 50 MP e un grandangolare Samsung JN1 sempre da 50 MP.

Potrebbe essere un errore del leaker, oppure un tentativo da parte di Nothing di posizionare il suo Nothing Phone (2) su un gradino più alto, anche per giustificare un prezzo "premium".

Stando alle indiscrezioni dovrebbe tornare anche su questo nuovo modello il sistema Glyph in grado di trasformare le varie notifiche in arrivo sullo smartphone in segnalazioni visive grazie ai 900 LED installati nella parte posteriore del dispositivo.

Tra le connessioni, ci sarà il supporto per le reti 5G, la connettività satellitare, l’NFC, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3. La batteria, invece, stando alle indiscrezioni condivise da Sunay Gourkhede sarà da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida e a quella wireless. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia NothingOS 1.5.

Nothing Phone (2): quanto costerà

Pur non essendoci una finestra di lancio confermata, il Nothing Phone (2), da quanto dice l’azienda, arriverà sul mercato entro la prossima estate. Al momento tutto ciò che sappiamo è basato sui rumor che circolano sul web, per cui anche sul prezzo i dubbi sono molti.

Tuttavia il precedente Nothing Phone (1) ha un costo di 529 euro, ma ha in dotazione un Snapdragon 778G+ che è molto meno potente dell’8+ Gen 1 e, ovviamente, molto meno costoso. A questo va aggiunto l’ipotetico terzo sensore fotografico, che se fosse confermato farebbe salire ulteriormente il prezzo. Non è da escludere, dunque, che alla fine Nothing Phone (2) costi ben oltre 600 euro.