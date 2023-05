Nothing Phone (2) si avvicina e Carl Pei assume gli ex di OnePlus

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nothing Phone (2) è sempre più vicino e, stando, alle informazioni condivise dallo stesso Carl Pei, fondatore dell’azienda, il secondo modelli di smartphone Nothing dovrebbe debuttare in estate. Nelle scorse ore, Pei ha condiviso su Twitter un lungo post nel quale ha palato del futuro di Nothing, confermando una delle indiscrezioni trapelate sul web nelle scorse settimane: il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Se in un primo momento l’azienda aveva intenzione di alzare l’asticella dei suoi smartphone, puntando a una fascia premium del mercato, con le ultime dichiarazioni di Pei le priorità indicate sono altre e vanno verso gli utenti e la volontà di portare in commercio uno smartphone che sia performante e accessibile a tutti.

Nothing Phone (2): come sarà

Stando alle indiscrezioni trapelate sul web il Nothing Phone (2) avrà un display AMOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore, come confermato, sarà un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancheranno 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione.

Per il comparto fotografico non ci sono ancora indicazioni sicure ma, stando a quanto condiviso dal leaker @Tech_Wallah, dovrebbero esserci tre sensori, con quello principale da 50 MP con OIS. Un miglioramento rispetto al precedente modello, che aveva due sensori da 50 MP.

Tra le connessioni, graize al chip di Qualcomm, sono garantiti il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, tutti i sistemi di geolocalizzazione satellitare e l’USB Type-C. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip dell’NFC per i pagamenti contactless.

La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata ma anche wireless, anche se al momento non sono disponibili ulteriori indicazioni. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia NothingOS 1.5.

Nothing Phone (2): perché il chip di Qualcomm

Carl Pei ha spiegato la scelta del processore Qualcomm Napdragon 8+ Gen 1 parlando di come questo chip migliorerà le performance del suo smartphone. Non è un segreto, infatti, che rispetto al Qualcomm Snapdragon 778G, in dotazione a Nothing Phone (1), il nuovo processore sia un grande passo avanti che potrebbe elevare l’azienda verso una fascia medio-alta del mercato.

Sicuramente la scelta del genere porterà immensi benefici al Nothing Phone (2) garantendo migliori prestazioni sia della CPU che della GPU e la possibilità di usare componenti migliori, come una fotocamera fino a 200 MP, ad esempio, e memorie molto più veloci.

Secondo i dati condivisi da Carl Pei, rispetto al modello precedente, il nuovo migliorerà le prestazioni di circa l’80%, e sarà superiore anche per connettività e autonomia. Ed è proprio sull’autonomia che si sofferma il fondatore di Nothing, giustificando ancora la scelta del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con il ridotto consumo energetico e una migliore gestione del calore.

L’intervento su Twitter si conclude dicendo che, la priorità dell’azienda, è la user experience e non la "corsa verso le specifiche tecniche migliori", per questo motivo il processore in questione è la scelta ideale per un device performante e accessibile allo stesso tempo.

Nothing Phone (2), la rivalsa su OnePlus

Prima di fondare Nothing, Carl Pei era noto come fondatore di OnePlus, azienda costruita insieme a Pete Lau. OnePlus è stata per alcuni anni una sorta di unicorno nell’universo Android, un brand in grado di creare dei veri "flagship killer", cioè dispositivi talmente equilibrati da raggiungere le prestazioni dei "flagship" (cioè i top di gamma) ma con prezzi nettamente inferiori.

Poi OnePlus è stata lentamente inglobata nel gruppo BBK Electronics, quello di Oppo, Vivo e Realme, ed è diventata secondo molti ex fan un brand come tutti gli altri. Probabilmente anche Pei ha avuto questa sensazione, tanto da uscire da OnePlus a ottobre 2020.

Stando a delle recenti indiscrezioni, per lo sviluppo del Nothing Phone (2) Pei avrebbe reclutato molti amici ed ex dipendenti di OnePlus. Sempre secondo i rumor, queste assunzioni sarebbero l’inizio di una nuova era: con Nothing Phone (2) Pei vorrebbe tornare a puntare su una nicchia di utenti appassionati di tecnologia, così come accadeva ai tempi della OnePlus delle origini.

Tra le figure principali che stanno collaborando con Pei anche l’ex CMO di OnePlus Kyle Kiang, definito dai colleghi come "il tipo di persona che assumi se i tuoi prodotti si rivolgono a un pubblico di appassionati".