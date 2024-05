Fonte foto: Nothing

Il Nothing Phone (2a) è stata una delle principali novità del settore smartphone degli ultimi mesi e rappresenta il primo tentativo di espansione verso la fascia medio-bassa del mercato di Nothing. Lo smartphone, che, come annunciato dall’azienda, avrà anche una versione realizzata in collaborazione con i fan del brand, è ora disponibile anche nella nuova variante Special Edition, con le stesse specifiche della versione standard ma con un design differente che introduce nuove colorazioni nella gamma del dispositivo.

Nothing Phone (2a) Special Edition: com’è fatto

Il nuovo Nothing Phone (2a) Special Edition propone una scocca posteriore esclusiva, con uno sfondo bianco arricchito da elementi in grigio e dalla presenza di elementi in rosso, giallo e blu, colori utilizzati in passato da Nothing su altri prodotti ma mai proposti tutti insieme su un unico dispositivo. Questa versione dello smartphone continua ad avere la caratteristica interfaccia Glyph posteriore, diversa dal Nothing Phone (2). La nuova Special Edition si affianca alle versioni Nero e Bianco Latte del Phone (2a), disponibili dal lancio in Italia.

Non cambia nulla, invece, dal punto di vista tecnico. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e include il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Il chip è affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta dell’unica combinazione di RAM e storage con cui sarà commercializzata questa nuova Special Edition. Non ci sarà, quindi, la variante base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W, e di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è sempre Android 14 con Nothing OS, ora arricchito dall’integrazione con ChatGPT che consente di sfruttare l’intelligenza artificiale. C’è già la possibilità, inoltre, di provare Android 15, con l’installazione della Developer Preview, disponibile da inizio maggio per il Phone (2a).

Nothing Phone (2a) Special Edition: prezzo

Il nuovo Phone (2a) Special Edition sarà acquistabile a breve. Si tratta di una limited edition e, quindi, come sottolineato dall’azienda, saranno commercializzate solo “quantità limitate” di questa versione che, per il momento, dovrebbe essere venduta solo tramite lo store ufficiale, nothing.tech. Il prezzo di lancio, per l’unica versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è di 399 euro, senza costi aggiuntivi rispetto alle altre colorazioni del dispositivo. Il prossimo 1° giugno si svolgerà un evento di lancio nel negozio Nothing di Soho, a Londra. Le vendite, anche in Italia, potrebbero partire subito dopo l’evento.