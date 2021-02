Notizie dal mondo: su Netflix arriva il film con Tom Hanks

Tom Hanks approda su Netflix: interpreterà il Capitano Jefferson Kyle Kidd nel nuovo film scritto e diretto da Paul Greengrass. La pellicola si intitola “Notizie dal Mondo” ed ha già ricevuto alcune importanti candidature, tra cui due Screen Actors Guild Awards e due Golden Globe 2021.

Inoltre, è stato inserito nella lista dei 10 migliori film dell’ultimo anno dalla National Board of Review. Insomma, la pellicola promette davvero bene, grazie anche ad un cast capitanato Tom Hanks, affiancato dalla giovane attrice Helena Zengel. Notizie dal mondo è un western ambientato in America nel 1870 ed è ispirato all’omonimo romanzo scritto nel 2016 da Paulette Jiles. Partendo proprio dal libro, la prima stesura della sceneggiatura è stata scritta da Luke Davies, in seguito il regista l’ha adattata al suo stile. Il progetto è prodotto da Gary Goetzman, Gail Mutrux e Gregory Goodman, mentre i produttori esecutivi sono Tore Schmidt e Steven Shareshian. Ciliegina sulla torta? La musica firmata da James Newton Howard, 8 volte candidato all’Oscar. Da questo progetto corale nasce un lungometraggio che sembra già destinato a fare la storia del cinema. La pellicola era destinata alle sale cinematografiche, ma a causa della loro chiusura legata al Covid-19, è trasmesso in streaming su Netflix.

Notizie dal mondo: la trama

Il film è ambientato nel 1870, ovvero circa cinque anni dopo la guerra civile americana. Il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) vaga per le città statunitensi, si guadagna da vivere raccontando storie, spesso ispirate alla sua esperienza in guerra, e leggendo il giornale agli analfabeti.

Un giorno incontra Johanna (Helena Zengel), una bambina di 10 anni che vive con una tribù nativa del posto. La bambina gli viene affidata in modo che possa ritornare dai suoi zii biologici, ma lei è contraria anche se la Legge vuole così. Nel loro viaggio incontrano numerosi pericoli, da animali selvaggi a territori ostili, questi saranno anche un modo per costruire un rapporto forte di fiducia e conoscere meglio sé stessi e il loro volere.

Notizie dal mondo: il cast

Accanto a Tom Hanks ed Helena Zengel, troviamo diversi attori:

Elizabeth Marvel è Gannett

Chukwudi Iwuji è Charles Edgefield

Mare Winningham è Jane

Thomas Francis Murphy è Merritt Farley

Christopher Hagen è Durand

Neil Sandilands è Wilhelm Leonberger

Notizie dal mondo: uscita

Il film doveva essere distribuito nelle sale cinematografiche, ma a causa del Coronavirus è disponibile su Netflix dal 10 febbraio 2021 insieme a tutte le altre novità del mese.

Perciò gli abbonati al servizio di streaming possono già guardarlo grazie all’app sulla smart tv o altri dispositivi, dal pc allo smartphone.