Nubia ha svelato il suo primo pieghevole: si tratta del Nubia Flip, in arrivo sul mercato, anche in Italia, nel corso dei prossimi mesi

Fonte foto: Nubia

Il settore degli smartphone pieghevoli ha un nuovo protagonista, Nubia Flip. Il brand di ZTE, infatti, ha annunciato il debutto del suo primo flip phone in occasione del Mobile World Congress 2024. Il dispositivo arriverà anche in Italia e si caratterizzerà per un prezzo particolarmente accessibile, considerando la categoria di prodotto. Il nuovo Nubia Flip è parte della strategia di crescita del brand ed andrà ad affiancarsi al top di gamma Nubia Z60 Ultra.

Nubia Flip: caratteristiche tecniche

Il nuovo Nubia Flip è uno smartphone pieghevole, con design “a conchiglia” che andrà a sfidare modelli di grande diffusione come il Galaxy Z Flip5, posizionandosi, però, in una fascia più bassa del mercato. Tra le specifiche, il nuovo smartphone di Nubia proporrà un display OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche un piccolo display esterno, con pannello OLED da 1,43 pollici e risoluzione di 466×466 pixel, per consultare le notifiche anche con smartphone chiuso. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm, che viene affiancato da due combinazioni di RAM e storage: 6 GB di RAM e 128 GB di storage o 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 4.310 mAh, con ricarica rapida da 33 W, oltre a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera interna è da 16 Megapixel. Lo smartphone ha anche un sensore di impronte digitale laterale.

Il nuovo Nubia Flip ha una cerniera in lega d’acciaio ad alta resistenza. Lo smartphone è dotato di certificazione IPX2 e IPX4. Da chiuso, il pieghevole di Nubia misura 76 x 88 x 15,5 mm mentre una volta aperto lo spessore si riduce a 7,3 mm. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia personalizzata. Dopo il lancio dovrebbe arrivare Android 14.

Nubia Flip: prezzo e disponibilità

Il nuovo Nubia Flip arriverà in Italia anche se, per il momento, non c’è ancora una data di lancio ufficiale. Sul sito italiano di Nubia è possibile lasciare la propria mail per ricevere aggiornamenti (oltre a 15 euro di sconto in caso di acquisto futuro).

Per ora, inoltre, non ci sono dettagli sul prezzo europeo. Nubia, però, ha confermato che il suo flip phone arriverà sul mercato con prezzi da 599 dollari. Di conseguenza, è possibile ipotizzare un listino di partenza intorno ai 699 euro. Molto dipenderà, però, dalla dotazione di RAM e storage prevista per il nostro mercato.

Le vendite dovrebbero partire nel corso del prossimo mese di maggio 2024. Ulteriori dettagli ufficiali dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.