Nubia Pad 3D ora in vendita: il prezzo ufficiale

Nubia Pad 3D è ufficialmente disponibile per l’acquisto anche in Italia. Il tablet Android capace di riprodurre immagini in 3D, senza che l’utente debba indossare strani occhialini, è stato presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2023, attirando subito l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico, curiosi di provare un dispositivo con predisposizione per le immagini a tre dimensioni. Ed è proprio questa la caratteristica che rende il tablet di Nubia unico nel suo genere, insieme a un comparto tecnico da vero top di gamma tra cui spicca un processore Qualcomm Snapdragon 888 in dotazione su molti dei smartphone più potenti del 2021.

Nubia Pad 3D: caratteristiche tecniche

Il Nubia Pad 3D ha un display LCD IPS da 12,4 pollici, con risoluzione 2,5K (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 120 Hz. L’effetto 3D senza bisogno di particolari occhiali è possibile grazie alla tecnologia 3D Lightfield sviluppata da Leia.

Il processore, come già detto, è uno Snapdragon 888 di Qualcomm dotato di GPU Adreno 660 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Le fotocamere installate, sviluppate per foto e riprese in 3D sono due posteriori da 16 MP e due frontali da 8 MP. Questa "abbondanza", assolutamente inusuale per un tablet, è giustificata dal fatto che tramite il Nubia Pad 3D è possibile regstrare video tridimensionali. Ma non solo: le fotocamere frontali, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, tracciano il movimento dell’utente e la posizione degli occhi al fine di generare l’illusione della tridimensionalità dello schermo.

Per la connettività il tablet dispone di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, USB Type-C 3.1 e Pogo pin, mentre la batteria è da 9.070 mAh con ricarica cablata a 33 W.

Infine il sistema operativo in dotazione al Nubia Pad 3D è Android 13, a cui si affianca anche la suite di applicazioni e giochi per il 3D sviluppata da Leia.

Nubia Pad 3D: quanto costa

Per il momento il Nubia Pad 3D non è disponibile su Amazon o sugli altri store digitali ma è acquistabile unicamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, cioè ZTE.

Il prezzo, come era prevedibile vista la particolarità dei componenti installati, supera i 1.000 euro e arriva a 1.299 euro, ma con un codice sconto che si applica in automatico al momento del pagamento si scende di 50 euro, fino a 1.249 euro. Le spedizioni inizieranno ufficialmente per la fine di questo mese, mentre per gli utenti che hanno effettuato il pre-order, il tablet dovrebbe arrivare con qualche giorno di anticipo.

Con un prezzo del genere, e con ancora pochissime app in grado di sfruttare questa raffinata tecnologia, è prevedibile che questo dispositivo non abbia molto successo in Europa. Ma è comunque un esperimento molto interessante, magari il primo di una serie che renderà matura una nuova tecnologia, un po’ come ZTE ha già fatto in passato con le fotocamere sotto lo schermo.