Il nuovo ZTE Voyage 3D è uno smartphone per il 3D senza occhiali appena svelato in Cina: ecco caratteristiche e prezzo

Fonte foto: ZTE

In occasione della nuova edizione del Mobile World Congress di Shanghai, in corso di svolgimento in queste ore, ZTE ha svelato il nuovo ZTE Voyage 3D. Si tratta di uno smartphone Android arricchito da un display 3D che, in modo simile a quanto visto sul recente Nubia Pad 3D II prodotto sempre da ZTE, è in grado di convertire immagini in 2D in 3D in tempo reale e senza la necessità, per l’utente, di indossare degli occhiali specifici per la visualizzazione dei contenuti.

ZTE Voyage 3D: caratteristiche tecniche

Il nuovo ZTE Voyage 3D utilizza la tecnologia Neovision 3D Anytime per il tracciamento degli occhi dell’utente e la conversione delle immagini da 2D a 3D che non richiederanno l’uso di occhiali per essere visualizzate. In questo modo, la fruizione delle immagini 3D diventa più immediata, non essendoci la necessità di dover ricorrere ad accessori aggiuntivi.

Si tratta di una soluzione simile, almeno dal punto di vista concettuale, a quella che caratterizzava il popolare Nintendo 3DS di qualche anno fa. Per sostenere la diffusione del dispositivo, ZTE sta lavorando insieme a Migu Video, media company cinese, per la realizzazione di contenuti 3D da visualizzare con il display del nuovo ZTE Voyage 3D.

La scheda tecnica del nuovo smartphone di ZTE, per quanto riguarda il resto delle specifiche, è quella di uno smartphone Android di fascia bassa. Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,58 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz oltre che del chip Unisoc T760, realizzato con processo produttivo a 6 nm.

Lo smartphone ZTE è dotato di 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage eMMC 5.1 e una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 33 W. C’è una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 5 Megpaixel. Il sistema operativo è ancora Android 13 con MyOS13 e non ci sono informazioni in merito all’arrivo di Android 14.

Il nuovo modello di ZTE è realizzato in plastica e misura 163,5 x 75 x 8,5 mm, a fronte di un peso di 190 grammi. Il sensore di impronte digitali è laterale ed è presente il supporto Dual SIM. Non c’è, invece, il jack audio da 3,5 mm.

ZTE Voyage 3D: prezzo e disponibilità

Il nuovo ZTE Voyage 3D è già entrato in fase di commercializzazione in Cina, nell’unica variante Star Black. Lo smartphone viene commercializzato con un prezzo di 1.499 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 190 euro. Al momento, non ci sono informazioni in merito a una comunque improbabile distribuzione internazionale del dispositivo.