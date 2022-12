Nubia Z50 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Anche Nubia, brand cinese del gruppo ZTE, ha presentato il suo top di gamma 2023: è il Nubia Z50, si basa sull’ultimo chip di Qualcomm e punta molto sulla qualità dello schermo e delle fotocamere. Anche il resto della scheda tecnica, però, è in linea con gli altri smartphone di fascia alta che, a partire da gennaio, invaderanno l’Europa. Non è ancora certo, però, che tra questi smartphone ci sarà anche il Nubia Z50.

Nubia Z50: caratteristiche tecniche

Il Nubia Z50 è un telefono dal design raffinato che mostra la sua eleganza con due tipologie di scocca, la prima in vetro (in bianco o nero) e la seconda in ecopelle di colore verde acqua.

Il processore scelto per il Nubia Z50 è il recentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 8, 12 o 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X, molto veloce, e 128, 256, 512 GB o 1TB di memoria di archiviazione, anch’essa parecchio performante (UFS 4.0).

Il display è di tipo AMOLED, con supporto HDR10+, e misura 6,67 pollici. Ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 1.000 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello, come sulla quasi totalità degli OLED.

Sul retro del telefono sono stati collocati tre sensori: la fotocamera principale da 64 MP, l’ottima Sony IMX787 con OIS (lo stabilizzatore ottico), la fotocamera ultra grandangolare, con sensore Samsung JN1 da 50 MP, e un sensore spettrale multicanale Neovision, circondato da un flash a LED ad anello, che raccoglie informazioni utili agli algoritmi di fotografia computazionele. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le connessioni includono ovviamente il 5G, il Bluetooth 5.2 e l’NFC, mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è rapida da 80W.

Nubia Z50: disponibilità e prezzi

I prezzi del Nubia Z50 in Cina sono particolarmente interessanti e il telefono è già disponibile in prevendita con una prima consegna dal 23 dicembre. La domanda però è: arriverà in Italia? L’azienda non ha dato indicazioni in tal senso e in Italia sono presenti solo i marchi ZTE e Red Magic, quindi probabilmente non arriverà dalle nostre parti.