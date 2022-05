Nuova gamma Oppo Reno8: caratteristiche e prezzi

Oppo ha finalmente presentato in Cina i suoi nuovi smartphone della gamma Reno8. Si tratta di telefoni medi di gamma che offrono caratteristiche di buon livello e che potrebbero piacere (non esclusivamente) agli utenti che amano utilizzare gli smartphone per scattare foto. Ecco tutto quello che offrono i nuovi Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Pro e Oppo Reno 8 Pro+.

La serie è una delle più attese del 2022 ed è, di fatto, una delle opzioni di scelta migliori per chi cerca un telefono all’avanguardia ma dal prezzo ragionevole. In effetti, le tre varianti di Reno8 offrono dei pannelli di grandi dimensioni e dalle specifiche tecniche interessanti. Anche i chipset a bordo degli Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Pro e Oppo Reno 8 Pro+ sono di buon livello e rientrano nell’offerta dei due colossi Qualcomm e MediaTek. Molto ricco il comparto sia delle memorie che fotografico: quest’ultimo, grazie ad una tecnologia proprietaria e a bordo del top di gamma OPPO Find X5 promette performance di livello molto alto.

Oppo Reno8 Series: come sono

Il Reno8 e il Reno8 Pro vantano uno schermo da 6,43 pollici, mentre il Reno8 Pro+ ha in dotazione un pannello da 6,7 pollici. Ad accomunare i tre display sono le altre specifiche dello schermo: di tipo AMOLED e con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento tocca i 120 Hz nel Pro e Pro+, mentre raggiunge i 90 Hz nella variante standard.

A bordo della versione di base troviamo il processore MediaTek Dimensity 1300, sul Reno 8 Pro il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e sull’8 Pro+ il MediaTek Dimensity 8100. Per quanto riguarda le memorie, i tre telefoni contano tutti fino a ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno (non espandibile).

Sul fronte fotocamere, il Reno8 è dotato sul retro di un sensore principale da 50 MP, un secondario da 2 MP e un sensore macro da 2 MP. Leggermente più ambiziosi il Reno8 Pro e Reno8 Pro+: le fotocamere sono le stesse, ma si arricchisce di un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP al posto del secondario da 2 MP.

Tutti e tre i modelli, inoltre, possono contare sulla NPU MariSilicon X (Neural Processing Unit, un chip che elabora gli algoritmi per migliorare le foto) proprietario e su una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W.

Oppo Reno8 Series: prezzi e disponibilità

Al momento, i nuovi smartphone della gamma Reno8 non sono disponibili in Italia, sebbene vi siano molte probabilità di un approdo futuro nel nostro mercato. Tuttavia, ecco i prezzi dei device in Cina al cambio attuale in euro:

Oppo Reno8 – Versione 8/128 GB: 350 euro

Oppo Reno8 – Versione 8/256 GB: 380 euro

Oppo Reno8 – Versione 12/256 GB: 420 euro

Oppo Reno8 Pro – Versione 8/128 GB: 420 euro

Oppo Reno8 Pro – Versione 8/256 GB: 450 euro

Oppo Reno8 Pro – Versione 12/256 GB: 490 euro