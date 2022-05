Nuova Virgilio Mail App: multifunzionale e personalizzabile

Virgilio Mail App si ripresenta con un look tutto nuovo, servizi integrati e funzionalità personalizzabili. Più facile e intuitiva, la nuova Virgilio Mail App offre un’interfaccia completamente rinnovata, progettata per offrire la migliore esperienza di navigazione sia da smartphone che da tablet. È disponibile gratis sugli store di Android, iOS e Huawei.

Chi pensa che un’app per posta elettronica serva solo a leggere e inviare le mail, dovrà ricredersi. La nuova app di Virgilio Mail è un’applicazione multifunzionale che permette di accedere a diversi servizi integrati. Scaricare Virgilio Mail App significa poter leggere comodamente le mail dal proprio smartphone o tablet, ma anche accedere all’area Store dove poter acquistare un account PEC e gestire le mail con valore legale, o fare shopping online su Libero Club, un club esclusivo di offerte e vendite di prodotti delle migliori marche a prezzi scontati, dedicate ai soli utenti registrati. L’area Store di Virgilio Mail App è in continua evoluzione e si arricchirà nei prossimi mesi di nuovi servizi integrati. Vediamo ora le principali funzionalità personalizzabili presenti nella nuova Virgilio Mail App.

Multiaccount: tutti i tuoi account di posta in un’unica app

L’app di Virgilio Mail offre la funzionalità Multiaccount, che ti permette di aggiungere tutti i tuoi account di posta, di qualsiasi provider, e gestirli in un’unica applicazione. Gli account sono, inoltre, personalizzabili con sfondi e colori per riconoscerli a colpo d’occhio.

Pin di protezione per la sicurezza della tua mail

Massima attenzione per sicurezza e privacy, Virgilio Mail App inserisce tra le sue funzioni il Pin di protezione per bloccare l’accesso all’app ogni volta che la chiudi o dopo un minutaggio a tua scelta.

Azioni di swipe veloci e personalizzabili

Eliminare le mail, segnarle come lette o non lette, spostarle da una cartella all’altra o segnalarle come spam non è mai stato così rapido. Con la nuova app di Virgilio Mail lo swipe è personalizzabile: sei tu a decidere quali azioni eseguire con lo scorrimento sul display e puoi modificarle in ogni momento.

Display Name, Snippet Messaggi e Conversazioni

Tra le altre funzionalità personalizzabili di Virgilio Mail App ci sono, inoltre, il Display Name per inserire il nome con cui inviare le tue mail, lo Snippet Messaggi per impostare le mail nella Posta in arrivo con o senza anteprima e Conversazioni per raggruppare le mail per conversazione o con vista singola. Puoi scegliere, inoltre, se inviare le tue mail impostando una priorità alta per dare un’indicazione di urgenza al destinatario e se richiedere una conferma di lettura.

La nuova Virgilio Mail App è tutta da scoprire. Scaricala gratuitamente dagli store Android, iOS e Huawei.