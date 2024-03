Modificare i dati personali su Libero Mail PEC: ecco come fare

Libero Mail PEC è lo strumento ideale per gestire le conversazioni online: scopri i vantaggi e come aggiornare i dati personali

Oggi la PEC rappresenta uno strumento cruciale per privati e professionisti, perché consente di inviare email con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La mail PEC per essere davvero efficace deve essere sempre aggiornata, in particolare quando si parla dei dati personali dell’utente che la possiede.

Libero Mail PEC è il servizio di posta elettronica certificata che consente di gestire le comunicazioni in modo semplice e sicuro, ma anche diverse informazioni personali in modo facile e veloce. Infatti, basta accedere alla pagina delle Impostazioni per modificare i dati personali dell’account, dal nome e cognome all’indirizzo o anche la data del compleanno. Personalizzare tali informazioni ha tanti vantaggi e consente di gestire meglio i messaggi in entrata e uscita. Vediamo quali sono i benefici, come sfruttarli come modificare le proprie informazioni personali dall’account della posta certificata.

Perché aggiornare i dati personali della tua PEC è fondamentale

Mantenere i dati personali aggiornati su Libero Mail PEC è fondamentale per diversi motivi. In primo luogo, assicura che le comunicazioni siano sempre correttamente indirizzate e consegnate al destinatario. Se i propri dati personali sono obsoleti, c’è il rischio di non ricevere importanti comunicazioni o di inviare informazioni sensibili alla persona sbagliata.

Per esempio, se il nome e cognome del mittente sono sbagliati, il destinatario potrebbe non accettare la PEC perché non riconosce la persona che l’ha inviata. Allo stesso modo, una fotografia come immagine profilo rende l’email più professionale e affidabile anche quando si vuole inviare una PEC a un ente pubblico.

Inoltre, l’aggiornamento regolare dei dati personali è essenziale per garantire la validità legale delle comunicazioni attraverso la PEC. I documenti inviati tramite posta elettronica certificata sono legalmente validi solo se le informazioni dell’utente sono corrette e aggiornate; quindi, bisogna accertarsi che dati personali come il nome e il cognome siano scritti correttamente, senza refusi.

Per essere sicuri di offrire sempre informazioni chiare e corrette è importante verificare che la pagina Impostazioni contenga dati validi. Un aggiornamento di questo tipo dimostra l’attenzione e la cura verso la gestione del proprio account PEC, garantendo una maggiore efficienza nelle comunicazioni e nel flusso di informazioni.

Quali sono i dati personali da tenere aggiornati nella tua PEC

Libero Mail PEC permette di gestire diverse tipologie di dati:

Foto profilo

Nome e cognome

Nome alternativo

Numero di email per account

Cellulare

Telefono di casa

Indirizzo

Compleanno e altre date importanti, per esempio il proprio anniversario

Inoltre, il sistema consente di aggiungere eventuali informazioni ritenute importanti, come il sito web o la posizione lavorativa. Tutti questi dati sono salvati nella pagina Impostazioni e sono verificabili e modificabili in qualsiasi momento.

Oltre, è possibile gestire con facilità i Contatti oppure modificare la password.

Libero Mail PEC, come modificare i tuoi dati personali passo dopo passo

Per modificare i dati in Libero Mail PEC occorre accedere al proprio account e cliccare sull’icona delle Impostazioni a forma di rotella che si trova in alto a destra nella schermata principale.

Si accede alla pagina Profilo, per gestire i dati occorre cliccare sul tasto Modifica.

A questo punto è possibile modificare tutti i dati della pagina, inserendoli direttamente nei campi desiderati. Per esempio, in nome e cognome si può inserire Mario Rossi, e così via. Dopo aver completato i propri dati personali, cliccare su Salva.

Le informazioni si possono modificare in qualsiasi momento con lo stesso procedimento.

Libero Mail PEC si conferma, così, un servizio completo e affidabile, che agevola le conversazioni online. Inoltre, è personalizzabile perché viene proposto in due diversi piani di abbonamento in base alle necessità.

Libero PEC Family è mirato a clienti privati, ha 1 GB di spazio per un costo di 14,99 euro all’anno IVA inclusa. PEC Unlimited ha uno spazio illimitato per 30 euro all’anno + IVA. Entrambi i piani permettono di inviare e ricevere tutte le email PEC che si desiderano.

