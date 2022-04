Nuove cuffie Sony WH-1000XM5: cambia il design, ma non solo

Sony potrebbe presentare a breve le sue nuove cuffie WH-1000XM5 ad archetto che arriverebbero quest’anno per sostituire le WH-1000XM4 (in foto). Secondo le prime informazioni condivise da TechnikNews, una testata tedesca specializzata in tecnologia, le nuove cuffie Sony avranno la cancellazione del rumore (ANC) potenziata e un’autonomia sufficiente a fornire l’ascolto anche per molte ore.

Le cuffie sono diventate accessori quasi indispensabili, con un gran numero di modelli tra cui scegliere. Le aziende di conseguenza, continuano a presentare le loro proposte lanciando sempre nuovi dispositivi sul mercato. Anche Sony non si sottrae a questa logica e l’azienda giapponese presenta molte proposte destinate a diversi tipi di clienti e che non sono in competizione tra di loro. In effetti, le nuove WH-1000XM5 sostituirebbero le cuffie WH-1000XM4, che a oggi si presentano ancora come tra le migliori sul mercato. Sony, dunque, come convincerebbe i clienti a scommettere sul nuovo modello di cuffie a archetto? Sembra che i miglioramenti che arriverebbero con il nuovo modello sarebbero incentrati su una maggiore autonomia. Novità anche dal lato design, più compatto e sottile e probabilmente le cuffie non si potranno più piegare per essere trasportate, anche se i padiglioni resterebbero ruotabili.

Cuffie Sony WH-1000XM5: come saranno

I dettagli tecnici emersi dalle prime fughe di notizie tutte da verificare sono decisamente scarsi. Quello che sappiamo è che le cuffie dovrebbero avere 40 ore di autonomia (con ANC attiva) e ricaricarsi completamente in 3 ore e mezza. In altre parole: Sony ha aumentato la durata della batteria di ben 10 ore a fronte di una ricarica completa in mezz’ora in più rispetto al modello precedente.

Si troverebbe inoltre un nuovo driver, i cui dettagli per ora sono sconosciuti e inoltre ci sarebbero due processori responsabili dell’ANC, così come i tre microfoni. Il Bluetooth funziona con lo standard 5.2 e la ricarica avviene tramite USB-C, così come con il modello precedente.

Cuffie Sony WH-1000XM5: quanto costeranno

L’uscita, secondo le ultime notizie non confermate, potrebbe avvenire nella seconda parte dell’anno. Resta la grande incognita del prezzo perché partiamo da una fascia alta: le Sony WH-1000XM4 sono uscite nell’estate 2021 a prezzo di listino a 399 Euro.

Nel tempo, il prezzo su strada si è attestato intorno ai 273 Euro per la versione di colore Silver, più care le versioni di colore blu e nero. Ovvio che il nuovo modello di cuffie Sony WH-1000XM5 non si discosterà da questi prezzi e dunque presumibilmente intorno ai 400 Euro per poi trovare un suo equilibrio intorno ai 300 euro.