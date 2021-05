Sony WF-1000XM4: quanto costano in Europa le nuove cuffiette di alta gamma

Non sono ancora ufficiali ma è come se lo fossero per tutte le informazioni giunte sul loro conto negli ultimi giorni. Sono le cuffie true wireless con cancellazione attiva dei rumori (ANC) Sony WF-1000XM4, con le quali l’azienda nipponica intende imporsi ancora una volta nel settore dell’audio di alta gamma.

Sony ha sempre avuto una gran reputazione per ciò che riguarda i dispositivi audio di alta gamma, ma negli ultimi tempi ha spinto ancor più in là l’asticella in virtù delle doti e del successo commerciale prima delle cuffie wireless con ANC della serie WH-1000, poi con degli auricolari true wireless con ANC della linea WF-1000, che a breve giungerà alla quarta generazione. Sony WF-1000XM4 ambiscono a diventare il nuovo riferimento nel segmento degli auricolari true wireless con cancellazione attiva ANC, forti di un’esperienza consolidata nel tempo i cui frutti sono emersi già nelle precedenti generazioni.

Sony WF-1000XM4 cosa attendersi

La novità principale delle Sony WF-1000XM4 che arriveranno a breve è laddove non si vede. È il nuovo chip Sony V1 che non dovrebbe limitarsi al mero incremento della qualità di ascolto ma sul quale tuttavia al momento le bocche sono cucite.

Ci saranno comunque il supporto LDAC, all’audio ad alta risoluzione Hi-Res e la tecnologia Precise Voice Pickup di Sony che mira ad incrementare la qualità dell’audio in chiamata, mentre l’autonomia non dovrebbe destare preoccupazioni: si parla di un massimo di 24 ore complessive con ANC attivo, raggiunte grazie alle 8 ore degli auricolari e alle 16 ore della custodia di ricarica, e di 36 ore con ANC spento.

Un aspetto importante dal momento che la custodia di ricarica di Sony WF-1000XM4 sarà certificata IPX4 ma se così fosse sarebbe parecchio strano se non lo fossero anche gli auricolari stessi, per consentirne l’utilizzo anche durante le attività sportive quando il sudore o la pioggia possono rappresentare dei pericoli per il funzionamento degli auricolari.

La custodia di Sony WF-1000XM4 rimane protagonista anche in tema di ricarica: per rifornirla di energia pare che potrà anche essere sfruttata la compatibilità con le basette di ricarica wireless compatibili con lo standard Qi.

In tema di aspetto, le voci hanno anticipato un design che sposa una filosofia differente rispetto al passato. Sony per i suoi auricolari con ANC sarebbe passata ad una forma più tondeggiante, elegante e meno allungata. Almeno due le colorazioni al lancio: nero e argento, con la possibilità che possano essere proposte anche in oro.

Sony WF-1000XM4 prezzo e quando arrivano

Il lancio di Sony WF-1000XM4 è atteso entro la fine di giugno, nonostante nei giorni scorsi alcune voci parlassero di settembre. Il suggerimento su una presentazione che avverrebbe a giugno arriva dalla nuova data fissata dall’FCC (ente di certificazioni americano) dopo la quale i documenti riservati su Sony WF-1000XM4 diventeranno pubblici, il 9 giugno. Il prezzo di Sony WF-1000XM4, come al solito, non sarà popolare. Le indiscrezioni scommettono su un listino da 279 euro in Europa.

La seconda notizia, dopo quella sull’arrivo delle nuove cuffiette di Sony, è che nel frattempo è già crollato il prezzo delle precedenti WF-1000XM3 del 2019 (le vedete nella foto d’apertura di questo articolo), che restano validissime ancora oggi: -36% su Amazon, c’è da farci più di un pensierino.