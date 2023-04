Nuove serie tv: dopo Harry Potter, tocca a Baywatch?

La notizia che fino a pochi giorni fa era solo un’ipotesi ora è certezza. Warner Bros Discovery, che controlla anche la piattaforma di streaming HBO Max, produrrà ufficialmente una serie tv su Harry Potter. La storia sarà basata sui romanzi, avrà un cast nuovo rispetto a quello dei film e avrà J.K. Rowling, l’autrice dei libri, come produttrice esecutiva. Quella del giovane mago non è l’unica storia datata (il primo libro è stato pubblicato nel 1997) che vedrà nuovamente la luce in una veste rinnovata: potrebbe accadere anche con Baywatch.

Il remake di Baywatch: cosa sappiamo

Si è diffusa negli scorsi giorni, infatti, la notizia secondo cui lo studio di produzione Fremantle starebbe lavorando allo sviluppo di un remake di Baywatch. Il nome Fremantle potrebbe essere familiare a molti: è questa la casa di produzione che ha messo la firma in passato su L’amica geniale e The Young Pope.

Fremantle in realtà aveva già provato a "riportare in vita" Baywatch nel 2018, ma senza successo. «Pensavamo che il film (il film di Baywatch uscito nel 2017, ndr) avrebbe potuto darci un motivo per riavviare la serie, ma viste le recensioni contrastanti, non è successo immediatamente», aveva spiegato il direttore operativo Bob McCourt. «Sicuramente penseremo seriamente di realizzare una nuova serie e forse verremo contattati da alcune emettenti per farla».

Ora l’idea di un remake di Baywatch è tornata all’ordine del giorno e pare che questa volta abbia più chance di farcela rispetto a cinque anni fa. Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, infatti, il progetto avrebbe già suscitato l’interesse di diverse emittenti televisive, incluse delle piattaforme di streaming. Si è comunque ancora alle primissime fasi della lavorazione, tanto che non c’è al momento nemmeno un team creativo all’opera. Insomma, le premesse potrebbero sembrare incoraggianti, ma è ancora presto per sapere se l’iconica serie tv degli anni Novanta tornerà davvero in tv con una veste rinnovata oppure no.

La storia di Baywatch

Creata da Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, Baywatch è stata una serie tv incredibilmente popolare: è andata in onda negli Stati Uniti dal 1989 al 2001 (in Italia dal 1993 al 2001) ed è composta in tutto da undici stagioni.

I protagonisti sono alcuni guardaspiaggia di Baywatch, nella contea di Los Angeles (e nelle ultime stagioni delle Hawaii). La serie racconta soprattutto le storie dei loro salvataggi in mare, ma affronta anche altre tematiche, tra cui argomenti di interesse sociale. Baywatch è ricordata inoltre per aver lanciato alcuni attori poi diventati celebri, come David Hasselhoff e Pamela Anderson. Esistono anche uno spin-off di Baywatch, intitolato Baywatch Nights, il film-reunion Baywatch: Hawaiian Wedding e il già citato film Baywatch del 2017 con Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.