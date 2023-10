Fonte foto: MediaTek

Tra i chip per gli smartphone top di gamma in arrivo nei prossimi mesi c’è anche l’ancora MediaTek Dimensity 9300, che avrà il compito di sfidare il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e l’altrettanto nuovo Samsung Exynos 2400, per non parlare dei chip Apple A17 Pro e Google Tensor G3. In attesa di un annuncio ufficiale, in queste ore arrivano nuove indiscrezioni sulle caratteristiche del futuro Dimensity 9300 e tornano, purtroppo, i dubbi già emersi sui probabili problemi termici che potrebbe avere questo processore. Problemi che, però, Mediatek ha già provato a smentire.

MediaTek Dimensity 9300: come sarà

Secondo le indiscrezioni lanciate dal leaker cinese Digital Chat Station su Weibo, il nuovo SoC di MediaTek proporrà una CPU Octa-Core con tre diversi tipi di core. Il chip, infatti, integrerà un core Cortex-X4 con frequenza massima di ben 3,25 GHz, per le operazioni che richiedono la massima potenza di calcolo.

Ci sarà poi un cluster da 3 core Cortex-X4 con frequenza più bassa a cui saranno affidati i compiti impegnativi ma che possono essere eseguiti con una potenza di calcolo inferiore. A completare la CPU ci sarà un cluster da 4 core Cortex-A720 che dovrà occuparsi della gestione delle attività più leggere.

Quella di MediaTek, se confermata, rappresenterà una scelta molto interessante. I core Cortex-A720, infatti, non sono soluzioni a risparmio energetico (come i Cortex-A520) ma sono stati progettati da ARM per gestire i carchi di lavoro medi che MediaTek, nel suo nuovo chip, potrebbe affidare ai Cortex-X4.

Questa scelta potrebbe garantire una CPU più reattiva e veloce, in vari contesti di utilizzo, ma potrebbe comportare un notevole incremento dei consumi (e un conseguente surriscaldamento del chip). Molto dipenderà anche dalle frequenze di funzionamento: il leak, infatti, non chiarisce quali saranno le frequenze di clock dei due cluster che andranno ad affiancarsi al Cortex-X4 da 3,25 GHz.

Per quanto riguarda la GPU, invece, il nuovo MediaTek Dimensity 9300 dovrebbe utilizzare una Immortalis G720 MC12 a 12 core. Per realizzare il suo chip, MediaTek dovrebbe ricorrere al processo produttivo N4P a 4 nm di TSMC.

Secondo Digital Chat Station, il futuro chip top di gamma di MediaTek dovrebbe essere in grado di superare lo Snapdragon 8 Gen 3, sia per la CPU che per la GPU. Resta, però, la grossa incognita legata ai consumi e le temperature, che potrebbero diventare il punto debole del chip.

MediaTek Dimensity 9300: quando arriva

Il debutto commerciale del nuovo MediaTek Dimensity 9300 non è imminente: il futuro chip top di gamma di MediaTek, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato soltanto nella prima parte del 2024, con l’obiettivo di diventare subito un’alternativa allo Snapdragon 8 Gen 3, atteso al debutto a fine 2023, per i top di gamma Android del prossimo anno. Al momento, MediaTek non ha ancora fornito informazioni ufficiali sulle tempistiche di lancio e su quelli che saranno gli OEM che adotteranno il nuovo SoC.