Nuovi Smart TV LG OLED C2: quanto costa il modello base

La gamma 2022 di Smart TV LG è stata presentata al CES e oggi sappiamo, grazie alle informazioni diffuse dalla catena britannica di grandi magazzini John Lewis, che presto la smart tv LG 42C24LA sarà disponibile sul mercato inglese e, di conseguenza, forse anche in Italia. Vale la pena notare che l’LG 42C24LA è il primo display OLED da 42 pollici prodotto da LG ed è anche il più piccolo della gamma.

Questo nuovo display della serie C2 arriva in una diagonale tutta nuova: che gli schermi OLED fino al 2021 erano disponibili a partire dai 48 pollici, considerata la misura più piccola sotto la quale non era vantaggioso produrli. Gli LCD-LED, di conseguenza, sono stati fino allo scorso anno gli indiscussi padroni del segmento di mercato sotto i 48 pollici. Da notare, poi, che dal sito Web di John Lewis sembrerebbe che sia il 42 pollici sia il 48 pollici saranno venduti allo stesso prezzo, anche se mancano informazioni ufficiali da parte di LG. Non è chiaro, però, se il modello da 42 e quello da 48 pollici saranno dei semplici OLED o degli OLED “Evo", cioè pannelli con una maggior luminosità.

Smart Tv LG 42C24LA: scheda tecnica

Dalla scheda tecnica pubblicata da JohN lewis apprendiamo che il nuovo Smart TV LG OLED 42C24LA da 42 pollici ha una risoluzione UHD 4K, con HDR Dolby Vision, refresh rate di 120 Hz e porta HDMI 2.1, graditissima ai gamer perché permette di giocare con le nuove console alla massima quantità di frame per secondo.

Il processore usato su questo modello, come nel resto della gamma 2022, per elaborare gli algoritmi di intelligenza artificiale e migliorare la qualità delle immagini è il nuovissimo a9 Gen5 AI 4K Processor. E’ tuttavia disponibile anche il Filmmaker Mode, per vedere i film senza alcun miglioramento software e così come li ha girati il regista.

Dal sito del grande magazzino sembrerebbe proprio che si tratti di un modello “Evo“, anche se secondo precedenti indiscrezioni solo i modelli da 50 o più pollici avrebbero dovuto avere questa caratteristica tecnica.

La parte smart è gestita dal sistema operativo webOS di LG, per il quale esistono ormai tutte le app più famose per lo streamig: Netflix, NOW TV, Prime Video, Disney+, Twitch e molte altre. Infine, LG 42C24LA OLED è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e può essere comandato con la voce.

Smart tv LG 42C24LA: disponibilità e prezzi

Il prezzo mostrato da John Lewis è pari a 1.399 sterline, ossia circa 1.680 euro e include anche un pazio di cuffiette True Wireless LG Tone Free HBS-FN4. Come dicevamo, si tratta di un prezzo identico a quello del modello 48C24LA da 48 pollici con il quale, però, non vengono incluse le cuffiette che, per inciso, in Italia LG vende a 99 euro.