Il nuovo iPhone economico potrebbe essere così

Le voci si fanno sempre più insistenti e quasi tutti sembrano allineati sull’idea che il nuovo iPhone SE 2022 (o iPhone SE 3) potrebbe fare il suo debutto nei primi mesi del prossimo anno. L’ultimo ad aver detto la sua sul prossimo iPhone economico è il sito cinese MyDrivers che sembra avere le idee piuttosto chiare sulla situazione di casa Apple.

Sebbene il nuovo dispositivo non dovrebbe introdurre particolari rivoluzioni nella serie SE, l’idea di un nuovo iPhone low cost suscita molto interesse, soprattutto in chi non ha mai provato un modello dell’azienda. Inoltre, al di là delle novità estetiche ed hardware, iPhone SE 3 potrebbe fare affidamento sul prossimo sistema operativo iOS 16, che sarebbe attualmente in rampa di lancio. In attesa che Apple sveli finalmente le sue carte e faccia comprendere le sue intenzioni per l’anno che viene, possiamo intanto provare a mettere insieme tutte le informazioni finora trapelate sul suo prossimo telefono low cost della mela morsicata.

iPhone SE 2022, come sarà

La nuova versione di iPhone SE non dovrebbe apportare cambiamenti significativi al design del suo predecessore. Ciò significa che potremmo aspettarci cornici del display ancora piuttosto marcate e la presenza del pulsante fisico Home con sensore Touch ID, per lo sblocco tramite impronta digitale. Inoltre, esattamente come su iPhone SE 2, ci sarebbe uno schermo LCD con diagonale da 4,7 pollici, con una forte ispirazione ad iPhone 8.

Tutti i cambiamenti sarebbero quindi nascosti all’interno del telaio dello smartphone. In particolare, il nuovo iPhone economico farebbe affidamento sul chipset Apple A15 Bionic (lo stesso di iPhone 13) con conseguenti miglioramenti dal punto di vista fotografico. La più grossa novità riguarderebbe il supporto alla rete 5G, per una connettività ultra veloce anche senza WiFi.

Il prezzo di iPhone SE 3 potrebbe essere lo stesso dei suoi predecessori, ovvero di circa 494 euro. Il servizio di permuta (o Trade-In) offerto da Apple dovrebbe permettere anche agli utenti Android di risparmiare una cifra notevole sul suo acquisto.

iPhone SE 2022, quando arriverà

Secondo quanto riferisce MyDrivers, Apple sarebbe già al lavoro per lanciare il nuovo iPhone low cost entro la prima metà del 2022. La fonte sostiene che sia già iniziata la fase della produzione di prova e ciò significa che molto presto potrebbe essere avviata la produzione di massa.

Il sito cinese si è sbilanciato ancor più sostenendo che, secondo voci provenienti dalla catena di approvvigionamento, la terza generazione di iPhone SE potrebbe debuttare già nel primo trimestre del prossimo anno.

Questo rumor sarebbe in linea con il report di TrendForce, che ipotizzava un evento di lancio intorno al mese di marzo, esattamente come avvenuto per le due generazioni precedenti del telefono economico di Apple.