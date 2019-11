Se stai leggendo questo articolo, molto probabilmente saprai che il miglior TV Box Android attualmente in commercio è proprio Nvidia Shield TV. Tutti lo stanno acquistando per via delle sue numerose funzionalità e della qualità senza precedenti. Ma di cosa si tratta effettivamente? Perché conviene acquistare questo TV Box rispetto ad altri concorrenti?

In questo articolo ti mostriamo quali sono i principali vantaggi di questo dispositivo rivoluzionario ed il motivo per cui anche tu dovresti disporne, se desideri accedere a contenuti video e ludici ad altissima qualità.

Cos’è Nvidia Shield TV

Dal 2015, Nvidia Shield TV è il TV Box più consigliato per lo streaming di contenuti audiovisivi e per il gaming con sistema operativo Android. Si tratta, in pratica, di un apparecchio elettronico televisivo che va ad aggiungere funzionalità ad un televisore (o un monitor in generale) non previste in questo tipo di dispositivi. Basta connettere Nvidia Shield TV ad un televisore, anche di vecchia generazione, per trasformarlo di fatto in una Smart TV, dando l’opportunità di accedere ad applicazioni, film, serie tv, musica in streaming, giochi e molti altri contenuti che si trovano in rete.

In questi 4 anni Nvidia Shield TV ha avuto alcuni cambiamenti ed upgrade, mantenendo inalterato il suo hardware ed il software. Lato hardware, questo set-top-box monta sempre il potente processore Tegra X1, che nell’ultima generazione è diventato più performante di circa il 25% (Tegra X1+). Lato software, come abbiamo accennato, il dispositivo opera con Android TV, che è costantemente aggiornato.

La novità di Nvidia Shield TV 2019: il modello base e quello pro

La novità principale di quest’anno è la messa in commercio di due modelli di Nvidia Shield TV. Alla versione base si aggiunge Nvidia Shield TV Pro. Entrambe le versioni hanno non soltanto un processore più potente del 25% rispetto alle precedenti generazioni, ma presentano altre caratteristiche specifiche a livello software che fanno la differenza, come ad esempio l’aggiunta al formato 4K con HDR del supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

Un dettaglio sicuramente apprezzato dagli amanti delle serie TV è l’aggiunta in entrambi i modelli di un pulsante fisico sul telecomando dedicato a Netflix. Infine, oltre alla presenza dell’Assistente di Google, i nuovi Nvidia Shield Tv sono compatibili con Alexa, così da potersi interfacciare con i dispositivi della linea Amazon Echo. Ma quali sono le differenze tra questi due modelli del 2019?

Differenze tra Nvidia Shield Tv e Shield TV Pro

Da un punto di vista di design, Nvidia Shield Tv ha una scocca a forma di tubo, così da permettere di “nascondere” il device dietro al televisore, senza che vengano inficiate le sue caratteristiche migliori (tra cui Gigabit Ethernet e WIFI dual band). Shield TV Pro, invece, riprende le linee dei modelli precedenti.

Per quanto riguarda la connettività, Shield TV Pro presenta due porte in più rispetto al modello base: la porta USB 3.0 e Plex Media Server. In particolare Plex Media Server, presente anche nelle versioni Pro dei modelli precedenti, è un’applicazione che permette di trasmettere i media ovunque: questo significa che si può godere dei contenuti su Shield TV Pro facendoli passare dal set-top-box ad un altro dispositivo oppure da un altro server al TV Box.

Le differenze riguardano anche la memoria. Shield TV presenta 8 GB di memoria con la possibilità di espanderla tramite microSD. Nvidia Shield TV Pro, invece, aumenta la sua capacità di memorizzazione fino a 16 GB di storage interno. Un’ultima differenza tra le due varianti in commercio nel 2019 riguarda il prezzo. Il modello base ha un prezzo di listino di 159,99 euro, mentre quello Pro ha un costo di 219 euro.

Giochi su Nvidia Shield TV 2019: i titoli del momento

Come probabilmente già saprai, Shield TV ti permette di giocare sul grande schermo, alla pari delle più famose console, come la PS4 e Xbox One. Oltre alla possibilità di accedere ai titoli della libreria di Google Play Store, puoi accedere a quella messa a disposizione da Nvidia Shield TV, chiamata Geforce Now. Per poter giocare tranquillamente ai titoli presenti su Geforce Now ti consigliamo una connessione di almeno 25 Mbps/ 50 Mbps. Inoltre, per poter accedere ai titoli AAA, è molto più comodo avere a disposizione un controller Bluetooth, che si può acquistare a partire dai 69,99 euro.

I titoli su Geforce Now più interessanti e scaricati del momento sono i seguenti: