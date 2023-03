Sconti strepitosi e prezzi in picchiata: le migliori offerte su Amazon

Comincia una nuova settimana e Amazon sforna nuove offerte super interessanti. Questo è uno dei periodi più amati dagli appassionati degli smartphone: tra febbraio e marzo vengono lanciati i nuovi dispositivi del primo semestre e solitamente arrivano sul sito di e-commerce con promo lancio speciali. Ed è esattamente quello che accade per il nuovissimo realme 10 e per lo Xiaomi 13. Entrambi sono disponibili con una promo lancio speciale che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo Xiaomi 13 è in offerta con uno sconto di addirittura 200€ che fa segnare il prezzo più basso di tutto il web. Questa settimana non è segnata solo dagli smartphone: troviamo in offerta anche smartwatch molto interessanti come il Galaxy Watch5, smart TV top di gamma con sconti che superano i 600€ e diversi elettrodomestici per la casa, come ad esempio la friggitrice ad aria Moulinex disponibile con uno sconto di ben il 56% (la si paga meno della metà).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le migliori offerte attive in questa settimana. Si tratta di promo che durano pochissimi giorni o addirittura offerte lampo da non farsi scappare: dovete essere velocissimi nell’approfittarne. Le trovate raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, volete conoscere qualche caratteristica in più sui prodotti, basta scorrere verso il basso e troverete una breve descrizione.

Le migliori offerte della settimana

Queste che trovate in alto sono le migliori offerte della settimana di Amazon, con sconti che superano anche il 50% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Se, invece, volete conoscere qualche caratteristica in più e approfondire le funzionalità principali, vi consigliamo di leggere le brevi descrizioni dei prodotti che trovate qui in basso. Buona lettura!

Realme 10

Nuova settimana e nuovo debutto su Amazon. Da pochissimi giorni troviamo il nuovo realme 10, ultima creazione lanciata in Italia dall’azienda cinese. Si tratta del classico ottimo smartphone di realme, con un prezzo da medio di gamma, ma con una scheda tecnica che strizza l’occhio ai dispositivi top. Vediamo brevemente le caratteristiche: schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz, fotocamera principale di livello professionale da 50MP con l’intelligenza artificiale che ci viene in soccorso negli scatti in notturna, processore prestazionale Helio G99 e batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Per il lancio su Amazon lo troviamo in offerta al minimo storico con uno sconto dell’11%.

realme 10

Xiaomi 13

Non è una novità come il realme 10, ma rappresenta sempre una super occasione su Amazon. Sul mercato ha fatto il suo debutto da pochissimi giorni e oggi lo troviamo già scontato del 19% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando dello Xiaomi 13, nuovo smartphone premium del colosso cinese. Un dispositivo che ha pochi eguali sul mercato: schermo AMOLED con una risoluzione elevatissima e con refresh rate fino a 120Hz, processore ultra-prestazionale Snapdragon 8 Gen 2, comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP) e una batteria da 4500mAh con ricarica turbo. Difficile chiedere di più.

Xiaomi 13

Galaxy S23

Doppio sconto e minimo storico per il nuovissimo Galaxy S23. Un’altra super promo che riguarda uno smartphone da pochissimo uscito sul mercato. Oggi è disponbiile con uno sconto del 12% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 50€, per un risparmio totale che supera i 160€. Le caratteristiche sono quelle di uno smartphone premium: schermo Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e tecnologia Nightography per foto perfette anche con pochissima luce.

Xiaomi 13

Galaxy Watch 5

Se siete alla ricerca di un orologio top, difficilmente troverete qualcosa di meglio del Galaxy Watch 5. L’ultimo smartwatch lanciato da Samsung è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 33% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. Si tratta di un orologio smart con funzionalità avanzatissime e con il sensore BioActive 3 in 1 in grado di monitorare tre parametri vitali differenti: l’impedenza bioelettrica (in parole semplici la quantità di grasso, muscoli scheletrici e acqua presente nel nostro corpo), la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Per gli amanti dello sport sono disponibili più di 90 modalità di allenamento. La batteria ti accompagna per una settimana.

Galaxy Watch 5

Smart TV Samsung QLED QE50Q80

Una delle migliori offerte del giorno riguarda lo smart TV Samsung QLED QE50B80, modello uscito sul mercato da pochi mesi e che assicura immagini con una qualità elevatissima. Lo schermo ha una diagonale da 50" con risoluzione 4K UHD. La tecnologia QLED associata a un processore super prestazionale permette di vedere qualsiasi contenuto con la migliore qualità possibile. Standard elevati anche per quanto riguarda l’audio. Integra sia Google Assistente sia Alexa e a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Samsung QLED QE50B80

MSI Pulse GL76

Se siete alla ricerca di un computer top con il quale lavorare, giocare e anche utilizzare programmi pesanti per il fotoritocco e il video editing, il MSI Pulse GL76 è quello che fa al caso vostro. Oggi lo troviamo anche in offerta al minimo storico con uno sconto del 30% che fa risparmiare 600€. Schermo da 17,3" con refresh rate elevato, processore Intel I7-12700H e scheda grafico Nvidia RTX 3060. A supporto anche 16GB di RAM e SSD da 1TB.

MSI Pulse GL76

Apple MacBook Pro 2023

Uscito da pochissimo tempo e oggi in super promo su Amazon. Stiamo parlando del nuovo MacBook Pro 2023 con processore M2 Pro da 12-core e GPU da 19-core. Si tratta di un PC ultra-performante pensato appositamente per il mondo del lavoro, con schermo Liquid Retina XDR da 16 pollici e una RAM da 16GB. Oggi è disponibile con un super sconto di ben 400€.

Apple MacBook Pro 2023

Cuffie Bluetooth 5.3

Come ogni settimana non manca una super promo su un paio di cuffie lowcost, ma con caratteristiche più che discrete. Oggi troviamo questo modello che assicura una buona qualità audio, è impermeabile e ha una ricarica rapida con l’autonomia che può arrivare fino a 42 ore. Grazie al super sconto del 65% costa veramente poco. Da acquistare subito.

Cuffie Bluetooth 5.3

Galaxy Tab A7 Lite

Il perfetto tablet da divano oggi a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab A7 Lite, in offerta con uno sconto del 35% al prezzo più basso di sempre (poco più di 100€). Schermo da 8,7", 3GB di RAM e una memoria interna da 32GB, quanto basta per utilizzarlo comodamente sul divano per giocare o per vedere film e serie TV. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Galaxy Tab A7 Lite

Monitor Philips da 22,5"

Per lavorare al meglio è necessario avere un buon monitor. E se non si vogliono spendere delle cifre esagerate, difficilmente troverete qualcosa di meglio rispetto a questo Philips da 22,5". Si tratta di un dispositivo con pannello IPS, risoluzione FHD e supporta qualsiasi tipologia di uscita. Grazie allo sconto del 40% costa relativamente poco e si risparmiano quasi 100€sul prezzo di listino.

Monitor Philips

Friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe

Nell’ultimo anno è l’elettrodomestico più desiderato dalle famiglie italiane e non a caso troviamo ogni settimana almeno un modello in offerta su Amazon. Stiamo parlando della friggitrice ad aria e questa settimana c’è una super offerta per la Moulinex Easy Fry Deluxe, nella versione XL che permette di cucinare cibo per 4-5 persone. Grazie al super sconto del 56% si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino e il prezzo crolla al minimo storico. Un ottimo affare per chi ne sta cercando una: difficilmente troverete una friggitrice con un rapporto qualità-prezzo migliore. Ben otto modalità pre-impostate per la cottura. Facile da lavare.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Telecamera Imou

Una telecamera di sicurezza non può mancare in casa, soprattutto nel 2023. Oggi su Amazon è in offerta questo modello Imou con uno sconto del 36% e la si paga poco più di 25€. Immagini in alta definizione, sensori che seguono ogni movimento e una sirena che si attiva per scacciare i malintenzionati. Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°, crea una copertura di 360°. Si possono salvare le immagini in locale sulla scheda microSD.

Telecamera Imou

Apple AirTag

Tornano in offerta su Amazon i piccoli geolocalizzatori di Apple, gli AirTag. Su Amazon troviamo in promo sia la confezione singola sia quella da quattro. Si rivelano utilissimi nella vita di tutti i giorni per ritrovare facilmente portafogli e chiavi. Ottima idea regalo anche in vista della Festa del Papà.

Apple AirTag – confezione singola

Apple AirTag – confezione da 4

Power Bank

Un accessorio per lo smartphone che non può mai mancare in borsa è il power bank. Oggi troviamo questo modello da 10.400mAh in offerta con uno sconto del 34% e lo si paga meno di 20€. Compatibile con qualsiasi smartphone, ha u porte USB dove poter ricaricare il proprio dispositivo. Presente anche un piccolo schermo dove appare la carica residua.

Power Bank

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure

Super promo per questo ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 46% e si risparmiano 250€ sul prezzo di listino. Dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, tecnologia TrueDetect 3D e TrueMapping per mappare alla perfezione ogni stanza, è la soluzione ideale da avere in casa per pulire efficacemente con il minimo sforzo. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app ed è compatibile con Alexa.

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure

Ariete Macchina caffè espresso

In questa settimana troviamo in offerta anche diversi elettrodomestici Ariete. Una delle offerte migliori riguarda questa macchina per il caffè espresso dotata anche di macinacaffè, proprio come se fossimo al bar. Compatibile sia con caffè in grani o in polvere, ha anche il montalatte per fare il cappuccino. Grazie allo sconto del 35% è la macchina per il caffè espresso perfetta da avere in casa.

Macchina per il caffè espresso Ariete

Hoover H-Free 500 Plus

Chiudiamo con una super offerta. Su Amazon è disponibile la scopa elettrica con tecnologia ciclonica Hoover H-Free 500 Plus in offerta con uno sconto del 46% e si risparmiano 160€ sul prezzo di listino. Si tratta di un modello super performante che aspira anche lo sporco nascosto negli angoli più difficili. Inoltre, nella confezione sono presenti diversi accessori, tra cui la spazzola per fessure.

Hoover H-Free 500 Plus