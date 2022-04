Offerte di primavera: l'impianto di sorveglianza con 150 euro

Per chi ancora non lo sapesse, fino al 13 aprile sono in corso le offerte di primavera su Amazon e moltissimi prodotti sono venduti con fortissimi sconti. Non potevano mancare, tra i prodotti in sconto, quelli a marchio Amazon come le chiavette Fire TV, gli altoparlanti smart Echo e anche le videocamere di sicurezza smart Blink.

Proprio le videocamere Amazon Blink sono tra i prodotti più interessanti in questo momento, perché grazie agli sconti è possibile metter su un intero impianto di videosorveglianza a prezzi veramente bassissimi. Le videocamere Blink, infatti, nascono già con un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche che diventa ancor migliore quando si comprano i kit da due, tre o quattro dispositivi. Se poi prendiamo i kit da quattro e aggiungiamo gli sconti di primavera, allora succede qualcosa di incredibile: un impianto completo indoor a meno di 150 euro, oppure outdoor a 200 euro. Decisamente interessante, no?

Amazon Blink: caratteristiche tecniche

Blink Indoor è una videocamera di sicurezza IP senza fili a batteria, che può quindi essere connessa ovunque in casa purché riesca a captare il segnale del router WiFi. Si attiva solamente quando il sensore di movimento rileva che c’è qualcuno nella stanza e invia una notifica all’utente che, a questo punto, può anche aprire l’app e vedere cosa sta succedendo a casa.

La videocamera è dotata di comunicazione bidirezionale, quindi l’utente può sentire cosa sta succedendo in casa e può anche parlare con chi c’è in casa. Se l’utente vuole, può anche registrare le immagini sullo spazio cloud di Blink, disponibile in abbonamento mensile (10 euro al mese per un numero illimitato di dispositivi), o sul Sync Module 2 venduto separatamente.

Naturalmente parliamo di una videocamera con risoluzione HD, campo visivo da 110 gradi, e visione notturna ad infrarossi. Tutte queste caratteristiche sono condivise anche con la Blink Outdoor, che è identica tranne per il fatto che è pensata per l’uso all’esterno e con le intemperie.

Amazon Blink: l’offerta di primavera

La singola videocamera Blink Indoor costa 79,99 euro, in kit da 4 videocamere costa 229,99 euro. La Blink Outdoor, invece, costa 99,99 euro o, in kit da 4, costa 309,99 euro.

Con le offerte di primavera, però, i prezzi scendono drasticamente: Amazon Blink indoor, kit da 4 videocamere, costa solo 144,99 euro (-85 euro, -37%), mentre Blink Outdoor, kit da 4 videocamere, costa solo 199,99 euro (-110 euro, -35%).

Amazon Blink Indoor – Kit da 4 videocamere

Amazon Blink Outdoor – Kit da 4 videocamere