Offerte Esclusive Prime: i migliori robot lavapavimenti in sconto

I robot aspirapolvere e lavapavimenti si sono notevolmente evoluti negli ultimi anni e hanno aggiunto funzionalità molto importanti a quelle base, come lo svuotamento automatico della polvere o il lavaggio dei pannetti con aspirazione dell’acqua sporca. Sono funzioni estremamente avanzate che portano la domotica a essere oramai parte integrante dell’organizzazione domestica. Questi elettrodomestici sono molto costosi, per questo gli sconti proposti in occasione delle Offerte Speciali Prime (la versione autunnale del Prime Day) riservati in esclusiva agli abbonati sono da cogliere all’istante.

I migliori robot lavapavimenti

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo è tra gli ultimi arrivati, un top di gamma con un prezzo allineato con la scheda tecnica, che offre moltissime funzionalità evolute. E’ formato da due prodotti, il robot che spolvera e lava le superfici, e la stazione di ricarica, scarico dell’acqua e pulizia dei mocio.

Il robot ha una potenza di aspirazione di 5.000 Pa e emette un rumore pari a 67 decibel. La batteria da 5.200 mAh, secondo le specifiche del produttore, assicura 260 minuti di pulizia completa o 360 metri quadri. Il robot è stato dotato di due serbatoi, il primo da 400 ml serve a raccogliere la polvere, mentre il secondo da 80 ml contiene l’acqua che viene usata per pulire le superfici.

La stazione di ricarica al suo interno ha due serbatoi da 4 litri ciascuno, per l’acqua pulita e per la raccolta dell’acqua sporca che proviene dalla pulizia dei due pannetti rotanti posti alla base del robot. Il lavaggio automatico dei pannetti può essere eseguito ogni 10, 15 o 25 minuti e vengono asciugati con un getto di aria fredda, per evitare il formarsi di funghi e muffe.

Il robot lavapavimenti è dotato di una telecamera frontale Starlight che completa il sistema di mappatura 3D basato su sensore di profondità dToF, in questo modo il robot evita ogni ostacolo, anche piccolo. La telecamera può essere usata per controllare da remoto l’abitazione, a livello del pavimento. Infine, Ecovacs Deebot X1 Turbo dispone di un assistente vocale personalizzato e può eseguire i comandi vocali.

Il prezzo di listino dell’Ecovacs Deboot X1 Turbo rispecchia la scheda tecnica da top di gamma e dunque è elevato: 1.299 euro, che però diventano 799 euro (-38%, -500 euro) grazie alle Offerte Esclusive Prime.

Ecovacs Deboot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento dell’acqua

Ecovacs Deebot T9+ è un sistema completo per la pulizia e il lavaggio delle superfici che è composto dal classico robot e dalla stazione di svuotamento della polvere. Il contenitore raccogli polvere del robot è di 420 ml e viene svuotato automaticamente nella stazione in un sacchetto da 2,5 litri. Ciò significa che il robot potrà essere svuotato in maniera completa per almeno 5 volte e ciò comporta una buona autonomia pari a circa 2-3 mesi, prima di arrivare a gettare il sacchetto.

Il robot aspira e lava i pavimenti in modo approfondito: la potenza di aspirazione è di 3.000 Pa mentre il lavaggio è eseguito dai pannetti con l’intervento della funzione Ozmo Pro (il pannetto umido vibra 480 volte al minuto sulla superficie scrostando ogni tipo di macchia); la rumorosità è di 67 Db.

Ecovacs Deebot T9+ può aggirare gli ostacoli con il sistema di mappatura degli ambienti TrueDetect 3.0. Infine ha un’autonomia di 170 minuti data dalla batteria dalla capacità di ben 5.200 mAh.

Il prezzo di listino del robot lavapavimenti Ecovacs Deebot T9+ è commisurato alla scheda tecnica e dunque abbastanza elevato, costa infatti 899 euro che però per gli abbonati Amazon Prime diventano 509,99 euro (-43%, -389,01 euro) in occasione delle Offerte Esclusive Prime.

Ecovacs Deebot T9+ – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento della polvere

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7+ è dotato di stazione di scarico della polvere. Il contenitore interno per la raccolta della polvere è di 400 ml. Il sacchetto della stazione di svuotamento è lavabile e riutilizzabile e può essere caricato fino a 30 volte il che assicura un’autonomia di circa due mesi.

Il robot è dotato di una coppia di spazzole in gomma multisuperficie molto potenti nella pulizia della superfici soprattutto in presenza di animali domestici perché è in grado di raccogliere facilmente i peli di cane e di gatto. Le mappe delle superfici sono gestite da smartphone con l’app iRobot Home.

Il prezzo di listino dell’aspirapolvere con stazione di scarico iRobot Roomba i7+ è di 867 euro che sono scontati per gli abbonati Amazon Prime a 649,99 euro (-25%, – 217,01 euro).

Robot Roomba i7+ – Robot aspirapolvere – Con stazione di svuotamento della polvere

Ecovacs Deebot N8+ è un modello leggermente inferiore all’Ecovacs Deebot T9+ a partire dalla potenza di aspirazione che scende a 2.300 pa. Restano invariate le capienze dei contenitori interni al robot (420 ml per la raccolta della polvere e 240 ml la vaschetta dell’acqua per lavare le superfici) e 2,5 litri il sacchetto della stazione di svuotamento automatico.

Invariato anche il sistema di mappatura True Mapping dTof mentre la batteria ha una capienza inferiore e pari a 3.200 mAh e per questo un’autonomia minore e pari a 110 minuti, sufficiente se la superficie da pulire è di circa 60/70 metri quadrati.

Il Robot Deebot N8+ ha un prezzo di listino in linea con la scheda tecnica è costa 599 euro, scontati con le Offerte Esclusive Prime a 369 euro (-38%, – 230 euro).

Ecovacs Deebot N8+ – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento della polvere

Per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti entry level, cioè con le funzioni base, ma di ottima marca e qualità segnaliamo infine iRobot Roomba Combo. Questo modello ha un contenitore per la rcoclta della polvere da 450 ml, mentre il serbatoio dell’acqua è da 300 ml. Ha tre modalità di lavaggio e pulisce anche i tappeti.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh che significa pulizia delle superfici per 100 minuti circa, quindi per una casa piccola. Ha ovviamente tutte le funzioni smart (mappa della casa, rilevamento ostacoli con luce a infrarosso, ecc. ) incluso il riconoscimento dell’assistente vocale Amazon Alexa.

Il prezzo dell’iRobot Roomba Combo è di 300,01 euro ma che con l’Offerta Esclusiva Prime scende a 249 euro (-17%, – 51,01 euro).

iRobot Roomba Combo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Autonomia 100 minuti

