Offerte gas casa: meglio a prezzo fisso o variabile? Come scegliere

Le offerte gas casa a prezzo fisso o variabile sono molto differenti tra loro e vanno incontro a diverse esigenze e sensibilità da parte dei clienti finali. In questo articolo cercheremo di analizzare le specifiche caratteristiche di ciascuna di queste tipologie di offerte, analizzando una serie di fattori per capire quali sono le tipologie di clienti più indicate.

Con la fine del mercato tutelato del gas, diventata realtà nel gennaio 2024, i clienti finali possono scegliere da soli il fornitore con cui sottoscrivere un contratto energetico. Si tratta di un’autentica svolta per quanto concerne le possibilità di risparmio, in quanto ogni cliente può scegliere le migliori offerte gas casa in base alle proprie abitudini di vita e di consumo energetico. Per limitare gli sprechi, comunque, la cosa migliore è partire dalla conoscenza dei propri consumi così da orientarsi verso le offerte più indicate.

Gas casa offerte: come scegliere le migliori

Prima di descrivere le caratteristiche delle offerte gas casa prezzo variabile e prezzo fisso è bene fornire alcuni consigli di massima su come selezionare le migliori in tempi brevi. Il primo passo quando si è alla ricerca di offerte è sempre quello di conoscere il proprio consumo annuo di gas espresso in metri cubi. Con il mercato libero, infatti, ci sono delle offerte gas casa che prevedono sconti e bonus proprio in base al volume di gas effettivamente consumato. Per avere un quadro preciso basta prendere una vecchia bolletta e verificare la voce "consumo annuo". Prima di concentrarci sulle differenze tra le offerte gas a prezzo fisso e a prezzo variabile, occorre ricordare che il gas può subire delle fluttuazioni di prezzo importanti nel corso dell’anno, basti pensare alle mutevoli condizioni geopolitiche.

Offerte gas casa prezzo fisso: cosa sono e a chi sono consigliate

Le offerte gas casa prezzo fisso, come suggerisce il nome, sono quelle in cui il prezzo del gas rimane invariato per tutta la durata del contratto. Questo significa che il costo del gas non cambierà indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. Questo tipo di offerta è ideale per chi cerca una certa stabilità nel budget mensile e vuole evitare sorprese in bolletta. Una tariffa a prezzo fisso per luce e gas, in sostanza, è una garanzia che si pagherà sempre lo stesso prezzo/Smc per tutta la durata del contratto.

Tra gli innegabili vantaggi di questa tipologia di offerte abbiamo una grande prevedibilità. Il prezzo fisso, infatti, consente di sapere esattamente quanto si paga al mese, semplificando così la gestione del budget domestico. In un periodo di aumento dei prezzi del gas, ad esempio, sottoscrivere un contratto a prezzo fisso sarebbe garanzia di un non aumento dei costi. Sottoscrivere delle gas casa offerte a prezzo fisso presenta anche degli svantaggi, si pensi ad esempio al costo iniziale più alto, oppure alla mancanza di benefici in caso di calo dei prezzi.

Offerte gas casa prezzo variabile: a chi convengono

Fin qui abbiamo delineato le caratteristiche delle offerte gas casa prezzo fisso, ma come abbiamo detto esiste anche la possibilità di sottoscrivere delle offerte a prezzo variabile o indicizzato. In questo caso i prezzi risentono delle fluttuazioni del prezzo della materia energia sul mercato internazionale, di conseguenza in alcuni periodi dell’anno le bollette potrebbe risultare più o meno salate della media. Il vantaggio delle offerte gas casa variabili è che permettono di risparmiare in caso di calo del prezzo del gas e che, in alcuni casi, non presentano alcun vincolo di durata, permettendo così all’utente di cambiare fornitore in qualsiasi momento senza penali. D’altro canto, con le offerte variabili diventa molto complesso prevedere le spese mensili e si corre il rischio concreto di periodici rialzi dei prezzi.

Prezzo variabile o fisso: come scegliere

Una volta delineate le caratteristiche di queste due tipologie di offerte gas casa, vediamo ora in che modo scegliere e sulla base di che fattori. Tanto per cominciare, tutti coloro che non hanno una elevata tolleranza al rischio e vogliono avere certezze dei costi dovrebbero orientarsi senza problemi sulle offerte a prezzo fisso. Chi, al contrario, è disposto ad accettare un minimo di incertezza per avere la possibilità di inseguire potenziali risparmi, dovrebbe guardare alle offerte variabili.

Il consiglio, comunque, è sempre quello di scegliere anche in base alla situazione del mercato gas. In un periodo caratterizzato da prezzi in aumento, ad esempio, un’offerta a prezzo fisso fornirebbe delle adeguate garanzie. Con un mercato in calo, le offerte variabili andrebbero viste come una concreta possibilità di risparmio. Nella scelta è importante, comunque, tener presente anche della quantità di gas consumata. Chi è uso consumarne parecchio, ad esempio, troverebbe nelle offerte a prezzo fisso una maggior prevedibilità.

Offerte gas casa tutto compreso

Questa specifica tipologia di offerte prevede il pagamento di una cifra fissa, che può essere mensile o annuale, e che consente di consumare una quantità prestabilita di gas, stabilita in metri cubi. Diversi gestori propongono agli utenti finali delle taglie tra cui scegliere sulla base dei consumi stimati. Queste taglie offrono al cliente il prezzo bloccato per tutta la durata del contratto, permettendo così di conoscere il costo del gas per 12 mesi. Qualora dovesse avvenire uno sforamento nei consumi, diversi gestori permettono di cambiare la taglia dopo il pagamento di un extra stabilito a fine anno tramite apposito conguaglio. Affinché questa soluzione risulti vantaggiosa il consumatore deve individuare la sua taglia ideale di consumo massimale mensile e annuale.

Prima di sottoscrivere qualsiasi offerta, comunque, il consiglio è quello di leggere sempre con la massima attenzione i termini e le condizioni del contratto, questo per evitare brutte sorprese in futuro. Il consiglio è quello di utilizzare dei comparatori gratuiti di tariffe, come quello di Libero Tariffe, per confrontare in tempo reale e gratis tutte le offerte gas casa, selezionando solo le più interessanti. In attesa di soluzioni innovative e green in futuro, si pensi ad esempio al riscaldamento a idrogeno, la scelta tra offerte a prezzo fisso o variabile ci aiuta a selezionare le offerte migliori, e di conseguenza a massimizzare i risparmi.

