On my block: quando esce la quarta stagione

Le serie tv dedicate al mondo degli adolescenti con le loro problematiche di passaggio verso l’età adulta, tra approccio al sesso e problemi relazionali tra famiglia, amore e amicizia sono davvero tante. L’elemento vincente e di distinzione di On my block è la multi etnicità dei suoi protagonisti e il raccontare l’adolescenza difficile di chi è "meno bianco" della media.

On my block uno tra i teen dramedy di maggior successo torna su Netflix per la quarta e ultima stagione della serie. Qualche ora fa la piattaforma ha messo online il trailer delle nuove avventure dei ragazzi di Los Angeles e si avvicina la data di messa di uscita dei dieci nuovi episodi. Vi sono dei racconti affini del mondo adolescenziale che potreste trovare interessanti da Sex Education passando per Atypical, ma i ragazzi di On my block sono diversi. Le avventure nel difficile quartiere di Freeridge a Los Angeles e il passaggio all’età adulta tra pestaggi e sparatorie rende il quartetto vincente.

Da dove si riparte

Il punto di partenza della quarta stagione prevede un salto temporale di due anni rispetto all’ultimo episodio della terza. Cesar, Monse, Ruby e Jamal interpretati sempre da Diego Tinoco, Sierra Capri, Jason Genao e Brett Gray capiranno ben presto che la loro unione è il più grande vantaggio che hanno e che se vogliono sopravvivere dovranno, insieme, affrontare il loro passato. Non possono sfuggirgli.

Il "salto temporale" della quarta stagione non è però una sorpresa per i fan della serie. In effetti Monse era in collegio, Rubi e Jasmine, interpretata da Jessica Marie Garcia stavano assieme e Jamal faceva parte della squadra di football mentre Cesar è il nuovo leader dei Santos.

Anticipazioni

Nella quarta stagione un po’ tutti i protagonisti sembrano sbalzati nelle loro "nuove" vite, molto diverse dal liceo. Il gruppo di amici per la prima volta dopo tre stagione appare molto distante tra loro. Nel trailer Monse e Cesar riflettono su quello che sarà il loro futuro e quello dei loro compagni di liceo.

La nuova stagione pare si indirizzerà verso un finale inaspettato, oscuro. Saranno diversi i salti indietro nel tempo proprio per spiegare come i protagonisti sono arrivati a oggi. Vi sarà un momento in cui verrà raccontata la storia dell’ascesa di Cesar ad una vita che un tempo rifiutava con tutto se stesso.

Non ci resta che aspettare la messa online a partire da lunedì 4 ottobre, delle nuove dieci puntate da parte di Netflix e nel frattempo ripassare le precedenti.