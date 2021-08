3 serie simili a Non ho mai…

Non ho mai… è una serie televisiva prodotta da Netflix che è stata accolta dal pubblico con grande favore. Le storie dell’adolescente indo – americana Devi hanno tenuto incollati tantissimi fan nelle prime due stagioni presenti sulla piattaforma. In attesa di conoscere l’evoluzione di Non ho mai… nella terza attesa stagione ci sono altre serie comedy da vedere.

La serie Non ho mai…è piaciuta tantissimo al pubblico di Netflix, tanto che si vocifera di un terzo capitolo con le storie di Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Le vicende sono incentrate su questa giovane adolescente che si appresta a entrare nell’età adulta. Devi è talentuosa: ha tutte le carte in regola per essere ammessa a Princeton, ma è anche una combina guai, che sa essere in alcuni momenti persino odiosa. Vuole cambiare il suo status social, ma amici, famiglia e le emozioni che sente, non le rendono le cose facili. Il segreto di questa serie è nell’umorismo della narrazione e nel far vivere situazioni impossibili e inverosimili alla protagonista.

On My Block

Un’altra serie originale Netflix, commedia, che ha come protagonisti degli adolescenti è On My Block. All’attivo disponibili sulla piattaforma tre stagioni con le storie di quattro adolescenti, simpatici e intelligenti, che vivono e crescono, affacciandosi all’età adulta, in uno dei quartieri più difficili di Los Angeles. La serie è divertente e spassosa, ma riesce a dare anche uno spaccato di ciò che succede a ragazzi "meno bianchi" provenienti da quartieri trascurati e meno prestigiosi di grandi città, come Los Angeles in questo caso. Ognuno dei protagonisti è chiamato ad affrontare scelte difficili che apriranno il cammino all’età adulta.

Gilmore girls

Questa è una serie un po’ datata, conosciuta in Italia con il titolo "Una mamma per amica". Una tra le storie di adolescenti più riuscite. Al centro delle vicende abbiamo il rapporto tra Lorelai Gilmore e la figlia Rory: le Gilmore girls. Esattamente come in Non ho mai… la protagonista segue il suo cuore, fa ciò che sente dentro, salvo poi pentirsi per le scelte fatte. L’adolescenza è anche questo: provare e capire se stessi anche attraverso decisioni sbagliate.

Trovate su Netflix con tutte e sette le stagioni prodotte.

Ginny e Georgia

La serie tv è una tra le dieci serie più viste su Netflix in questo 2021. La piattaforma ha deciso, visto lo straordinario successo di Ginny e Georgia, di produrre la seconda stagione. Al centro delle storie di questa teen comedy una spumeggiante quindicenne, Ginny Miller, e la sua esplosiva e particolare mamma, la trentenne Georgia Miller. Nella prima stagione la famiglia si trasferisce in una deliziosa cittadina americana nel New England. I dialoghi sono vivaci e umoristici, ma non sarebbe potuto che essere così con una mamma appena trentenne, Georgia, e una figlia, Ginny, che sa essere spesso più concreta e coscienziosa di lei.