OnePlus 11 Pro, trapelate le specifiche: sarà un top cameraphone

Non c’è dubbio che il futuro top di gamma di casa OnePlus sarà lo smartphone più avanzato di tutta la compagnia cinese. In effetti, stando ad un rumor del celebre leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeak, su Twitter), OnePlus 11 Pro oltre ad essere un top cameraphone avrà dalla sua parte tutta una serie di specifiche mozzafiato, compreso il processore, la RAM e la ricarica rapida. Ovviamente, lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo altrettanto sconvolgente.

OnePlus 11 Pro: come sarà

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore OnePlus 11 Pro avrà un display AMOLED QHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un foro in alto a sinistra per ospitare la fotocamera frontale per i selfie. OnePlus 11 Pro avrà un sensore di impronte digitali in-display e, molto probabilmente, l’Alert Slider (il tasto fisico per attivare la modalità silenziosa o la vibrazione).

Lo smartphone dovrebbe avere a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in arrivo entro la fine dell’anno, con un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ma è probabile che il modello di base offra 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Passando alla configurazione fotografica, OnePlus 11 Pro dovrebbe ospitare sul retro tre sensori progettati in collaborazione con Hasselblad: il principale da 50 MP, l’ultra grandangolare da 48 MP e il teleobiettivo da 32 MP con zoom 2x fisico. Sul frontale, invece, ci sarà presumibilmente una fotocamera da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria, invece, su OnePlus 11 Pro dovremmo trovare un accumulatore da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 100 W, una potenza alta, ma non la più eleata di tutte anche restando tra i marchi del gruppo BBK Electronics.

Se queste caratteristiche verranno confermate, quindi, OnePlus 11 Pro sarà un cameraphone a tutti gli effetti, grazie al contributo di Hasselblad per il comparto fotografico, e certamente un top di gamma, grazie al chip di Qualcomm. Si tratterà, quindi, dell’ennesimo passo avanti di OnePlus verso il mercato premium e questo, inevitabilmente, si ripercuoterà sul prezzo di vendita.

OnePlus 11 Pro: prezzo e disponibilità

La data di lancio del OnePlus 11 Pro deve ancora essere rivelata ufficialmente, ma considerando che il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 non verrà presentato prima di novembre-dicembre, è molto probabile che non vedremo OnePlus 11 Pro prima del primo trimestre del 2023.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, al momento non abbiamo indizi. Tuttavia, ricordiamo che l’attuale top di gamma dell’azienda, OnePlus 10 Pro (in foto), è arrivato sul mercato europeo al costo di 919 euro: il modello atteso per il 2023 potrebbe avere un prezzo simile o addirittura superiore vista la tendenza al rialzo di tutta l’industria tech, da alcuni mesi a questa parte.