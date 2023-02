OnePlus 11 ufficiale: caratteristiche e prezzi in Italia

Durante l’evento OnePlus Cloud 11, che si è svolto a New Delhi in India, OnePlus ha annunciato l’arrivo sui mercati di tutto il mondo del suo top di gamma del 2023: si tratta del OnePlus 11, già lanciato in Cina a inizio gennaio. Rispetto alla versione cinese non cambia assolutamente nulla: il telefono è identico, anche se arriva in soli due tagli di memoria (invece dei tre lanciati in Cina).

OnePlus 11: caratteristiche tecniche

OnePlus 11 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12/16 GB di RAM e a 256/512 GB di storage. Il display è un AMOLED con bordi leggermente curvi da 6,7 pollici, certificato HDR10+ e Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e la luminosità di picco è di 1.300 nit.

Il modulo fotografico rotondo, tipico dei più recenti top di gamma Oneplus, ospita le tre fotocamere che calibrazione del colore Hasselblad: un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), uno zoom ottico 2x Sony IMX709 da 32 MP e un ultra grandangolare Sony IMX581 da 48 MP. La fotocamera anteriore per i selfie, invece, è da 16 MP.

L’audio è stereo, con compatibilità Dolby Atmos, e c’è anche l’audio spaziale. Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.3, il WiFi6 e l’NFC per pagamenti (contactless). La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica SuperVOOC da 100W.

OnePlus 11: disponibilità e prezzi

Il nuovo OnePlus 11 in Italia è già in in preordine da oggi 7 febbraio e la vendita a scaffale inizierà dal 16 febbraio. I prezzi di listino del OnePlus 11 sono: