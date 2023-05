OnePlus 12 avrà uno zoom eccellente e il miglior chip sul mercato

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

OnePlus 11 è stato uno dei top di gamma più apprezzati di inizio 2023, ma non ha convinto al 100% gli amanti della fotografia digitale. Uno dei "difetti" di questo smartphone è lo zoom, che si ferma a 2X ottici e non raggiunge i livelli di ingrandimento dei concorrenti. Samsung Galaxy S23 standard, ad esempio, raggiunge già i 3X mente il Galaxy S23 Ultra raggiunge addirittura i 10X, grazie allo zoom periscopico.

OnePlus 12, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, accorcerà le distanze allungando lo zoom e ricorrendo alla stessa soluzione tecnica dei migliori cameraphone, cioè proprio lo zoom a periscopio. In più, OnePlus avrà anche il miglior chip del momento (quando uscirà), ovvero il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 attualmente in fase di sviluppo.

OnePlus 12: come sarebbe

Le indiscrezioni di Digital Chat Station su Weibo, sono sintetiche ma chiare: OnePlus 12 avrà una fotocamera con zoom telescopico con ingrandimento ottico di almeno 3x, forse anche di più. Lo spazio disponibile su uno smartphone per ospitare uno zoom molto spinto è sempre molto ridotto, quindi la presenza di uno zoom periscopico (che occupa meno spazio di uno zoom tradizionale) indica un ingrandimento molto alto, e viceversa.

Riguardo al sensore a monte dell’ottiva, invece, si parla di un Samsung Isocell JN1 da 50 MP, ma ovviamente è ancora troppo presto per valutare l’attendibilità di questo dettaglio.

Il processore a bordo sarebbe il futuro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che è ancora in fase di progettazione e che, secondo le indiscrezioni di Ice Universe su Twitter, dovrebbe mantenere l’efficienza energetica del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma con più potenza, grazie al nuovo processo produttivo della taiwanese TSMC.

Secondo altre indiscrezioni il display dovrebbe essere lo stesso OLED E6 attualmente in dotazione all’Oppo Find X6 Pro, cioè un AMOLED da 6,83 pollici, con risoluzione 1.440×3.168 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità eccezionale di 2.500 nit e compatibile con i formati Dolby Vision e HDR10+.

OnePlus 12: quando arriverebbe

OnePlus 12 è un telefono che si trova nella fase iniziale di progettazione ed è legato a doppia mandata al nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, anch’esso in fase di gestazione. Se non è pronto il SoC, difficilmente il OnePlus 12 potrà vedere la luce.

Considerato che il chip dovrebbe debuttare sul mercato per la fine del 2023, possiamo sperare che OnePlus 12 sarà uno dei primi ad usare il nuovo SoC. Potrebbe dunque arrivare entro Natale, ma in Cina: per i fan europei di OnePlus, invece, ci sarà da aspettare l’inizio del 2024.