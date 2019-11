OnePlus 8, arrivano le prime immagini: come sarà

Il mondo degli smartphone e della telefonia è in continuo fermento. Nuovi smartphone vengono lanciati ogni tre-quattro mesi e i produttori sono sempre al lavoro su nuovi modelli. Ne è un esempio OnePlus che da poco ha lanciato il OnePlus 7T e il OnePlus 7T Pro , ma è già al lavoro sul OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro . Si sa ancora poco su questi due nuovi dispositivi, ma una cosa è certa: saranno dei top di gamma con una scheda tecnica incredibile.

Fonte foto: OnLeaks

2 di 6 OnePlus 8, le prime indiscrezioni

Nelle ultime settimane sono apparse online i primi rendering e le prime informazioni su come potrebbero essere il OnePlus 8 e il OnePlus 8 Pro. L'azienda cinese vuole continuare sul solco tracciato negli ultimi anni: cornici sempre più sottili, schermo con i lati arrotondati e tanta potenza. Con il prossimo top di gamma l'azienda cinese ha un obiettivo molto semplice: fare il decisivo salto di qualità in modo da colmare la distanza da aziende come Huawei, Samsung e Apple.