OnePlus 8, lo smartphone Android in arrivo a marzo?

10 Febbraio 2020 - OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e persino un imprevisto OnePlus 8 Lite potrebbero essere presentati molto presto: forse già entro il mese di marzo o al massimo ad aprile. Non è una notizia ufficiale, ma un’anticipazione dell’indiano Ishan Agarwal, che negli ultimi mesi ha azzeccato molte previsioni sulle caratteristiche degli smartphone in uscita.

Su Twitter Agarwall afferma anche che i nuovo smartphone Android di OnePlus arriveranno con una nuova colorazione disponibile: “Ho alcune notizie #OnePlus da condividere con tutti voi! OnePlus 8 & 8 Pro (chissà, forse anche l’8 lite) verranno lanciati in anticipo! Aspettatevi un lancio a fine marzo o aprile. Inoltre, ci sarà un nuovo colore verde per entrambi i telefoni“. In particolare per il OnePlus 8 Lite, quindi, stiamo parlando di pure ipotesi senza alcuna conferma ufficiale nemmeno sull’esistenza del prodotto nei piani di OnePlus. Il colore verde di cui parla Agarwal, inoltre, dovrebbe essere lo stesso Olive Green già visto su OnePlus 7T.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: le caratteristiche

Tralasciando l’ipotetico OnePlus 8 Lite, gli altri due modelli sembrerebbero quindi pronti al lancio nella loro versione definitiva. Le indiscrezioni per il OnePlus 8 parlano di un display Super AMOLED da 6,44 pollici e refresh rate a 90 Hz, di un SoC Snapradon 865, di 8/12 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 32 MP, mentre le tre posteriori da 64, 16 e 12 MP. La batteria sarà da 4.000 mAh.

Il OnePlus 8 Pro avrà invece uno schermo da 6,7 pollici, sempre Super AMOLED ma con refresh fino a 120 Hz. Nella parte frontale ci sarà anche un sensore fotografico ToF per l’effetto bokeh. La batteria sale a 4.500 mAh con ricarica rapida a 50 Watt.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: quanto costeranno

Anche per quanto riguarda i prezzi dei nuovi top di gamma 2020 di OnePlus, al momento, ci sono solo indiscrezioni. Si parla di un prezzo base di circa 450-500 euro per il OnePlus 8 (con 8/128 GB). Il OnelPlus 8 Pro dovrebbe costare tra i 6500 euro (8/128 GB) e i 750 euro (12/256 GB). Se è vero quel che afferma Agarwal su Twitter, allora manca poco a scoprire se queste previsioni saranno confermate dalle caratteristiche tecniche e dal prezzo ufficiali.