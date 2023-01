OnePlus Buds Pro 2 arrivano in Italia: ecco quando

Dopo essere state presentati ufficialmente in Cina a inizio gennaio, i nuovi auricolari OnePlus Buds Pro 2 sono pronti a sbarcare anche in Italia il prossimo 7 febbraio in occasione dell’evento OnePlus Cloud.

La società gemella di Oppo con gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 alza notevolmente l’asticella: la scheda tecnica è progettata su soluzioni di ultima generazione, come l’audio spaziale a 360 gradi e la collaborazione con Dynaudio.

OnePlus Buds Pro 2: caratteristiche tecniche

Le cuffiette in-ear OnePlus Buds Pro 2 sono caratterizzate da un design ergonomico e con un peso di soli 4,9 grammi. I driver sono due per ogni auricolare, il primo da 11 millimetri e il secondo da 6 millimetri, realizzati e ottimizzati in collaborazione con l’azienda danese Dynaudio.

Le cuffiette sono certificate Hi-Res Audio e possono riprodurre l’audio codificato con il codec LHDC 5.0, l’audio spaziale a 360 gradi, gestire in modo efficace la cancellazione attiva del rumore (ANC) con tre microfoni per ogni auricolare arrivando a ridurre fino a 48 decibel (dB) di rumore.

Le OnePlus Buds Pro 2 hanno una modalità a bassa latenza (54 millisecondi) che migliora la sincronizzazione tra suono e immagine (specialmente nell’uso dei videogiochi) grazie alla connessione Bluetooth 5.3. Connessione che avviene in modo istantaneo, grazie alla funzione Fast Pair di Google e a quella Audio Switching per passare da un dispositivo all’altro senza cambiare le impostazioni. Molto utile quando si è collegati ad un laptop e arriva una chiamata su smartphone.

Ogni auricolare ha una batteria di 60 mAh e la custodia ne ha una da 520 mAh. La ricarica completa con cavo si conclude dopo 100 minuti e gli auricolari hanno un autonomia di 6 ore con ANC e di 9 ore senza ANC, se si usa la custodia, allora l’autonomia sale a 36 ore senza ANC e a 25 ore con ANC.

Le OnePlus Buds Pro 2 hanno una doppia certificazione: IP55 per le gemme, che resistono a polvere e a gocce di acqua, e IPX4 per la custodia, che tollera solo gli schizzi di acqua.

OnePlus Buds Pro 2: disponibilità e prezzo

Le OnePlus Buds Pro 2, come anticipato saranno presentate anche in Italia durante l’evento One PlusCloud del prossimo 7 febbraio e da quel momento in poi anche disponibili all’acquisto (secondo una tempistica non ancora resa nota).

Al momento non conosciamo il prezzo ufficiale delle nuove OnePlus Buds Pro 2 ma come termine di riferimento abbiamo il prezzo in Cina pari a circa 123 euro. Naturalmente non sarà questo il prezzo di listino in Italia che probabilmente supererà quello delle attuali OnePlus Buds Pro (che cosano 149 euro).