OnePlus lavora già a un top con 8 Gen 2

OnePlus, grazie alla sempre più stretta integrazione nel gruppo BBK Electronics, è ormai stabilmente tra i grandi del mondo Android e, come tale, ha accesso alle migliori tecnologie dei suoi partner. Qualcomm compresa. Così, almeno in base alla soffiata su Weibo del leaker (di solito attendibile) Digital Chat Station, l’azienda cinese sarebbe già pronta ad anticipare la concorrenza e a portare sul mercato un nuovo smartphone top di gamma con a bordo il processore di ultimissima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. SoC che al momento non è stato ancora presentato ufficialmente sul mercato.

OnePlus adotta il chip Snapdragon 8 Gen 2

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ha iniziato a fare capolino tra le varie fughe di notizie mai confermate lo scorso maggio e in concomitanza con la presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, attualmente in uso sui top di gamma premium Android.

Probabilmente il nuovo chip giunto alla seconda generazione, cioè lo Snapdragon 8 Gen 2 (il cui nome interno è SM8550), sarà presentato intorno al 15 novembre, data già fissata da Qualcomm per l’evento "Snapdragon Summit" che si terrà proprio dal 15 al 17 novembre nella splendida cornice delle isole Hawaii.

Ciò rende la soffiata che arriva direttamente dalla Cina verosimile per tempistica: il SoC sarà presentato a metà novembre e, a seguire tra fine novembre e i primi di dicembre, verrà presentato anche il primo smartphone che lo adotterà. Che potrebbe essere un Samsung, uno Xiaomi, un motorola o, perché no, anche un OnePlus.

Snapdragon 8 Gen 2: come sarà

Al momento nessuno conosce le specifiche tecniche ufficiali del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ma ci sono quelle ufficiose. Molti rumor hanno anticipato le caratteristiche del chip, che si discosterà per l’architettura dal precedente Snapdragon 8+ Gen 1.

La nuova architettura sarà formata da 1 core Cortex-X3, 2 core Cortex-A720, 2 core Cortex-A710 e 3 core Cortex-A510, in pratica scompare un core a alta efficienza (Cortex-A510) che viene sostituito da un core a alte prestazioni (il nuovo Cortex-X3).

OnePlus con 8 Gen 2: come sarà

Considerato che sappiamo davvero molto poco della scheda tecnica del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 possiamo solo azzardare delle ipotesi su un eventuale "OnePlus 11 Pro".

Di sicuro sarà un dispositivo costoso e di alta gamma, come molti OnePlus recenti e come un po’ tutti i telefoni con i migliori chip dell’anno. Avrà quindi un ottimo schermo OLED, quasi certamente di tipo LTPO a 120 Hz, avrà ottime fotocamere (e potrebbe avere il sensore Samsung da 200 MP) e, molto probabilmente, avrà il chip Marisilicon X di Oppo per migliorare ulteriormente la qualità delle foto.