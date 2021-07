OnePlus Nord 2, lo schermo sarà così

Se c’è un aspetto in cui OnePlus ha dimostrato negli anni di essere indiscutibilmente più brava della concorrenza è la generazione dell’hype. Attesa che il CEO Pete Lau e soci stanno tentando di portare ai massimi anche prima della presentazione di OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 ha già una data di presentazione ufficiale, giovedì 22 luglio. E ad una settimana circa dal lancio OnePlus fa quello che le riesce meglio, ossia generare attesa nei confronti del medio di gamma che ci si aspetta caratterizzato da un elevato rapporto qualità prezzo. Sull’estetica di OnePlus Nord 2 invece insistono poche incertezze, se non altro perché a più riprese sono sopraggiunte delle immagini per mano dei rumor le ultime delle quali distribuite da OnLeaks hanno fugato, di fatto, ogni dubbio sull’aspetto finale. Su OnePlus Nord 2 varieranno forma e dimensione del gruppo fotocamere posteriori, più ampio e meno esteso in verticale, ed il foro sul display, che prima ospitava due fotocamere per i selfie mentre adesso ne conterrà solamente una.

Display senza più segreti… anzi no, manca la risoluzione

Display che è al centro delle ultime anticipazioni su OnePlus Nord 2, e non per mano dei soliti bene informati ma della stessa azienda cinese. Come detto, è prassi per OnePlus dare delle piccole anticipazioni divise su più giorni a stretto giro di posta dalla presentazione: così la rete ne parla, i fan pregustano e si innesca un meccanismo che regala visibilità al prodotto.

Per parlare del display di OnePlus Nord 2 l’azienda ha scelto Facebook, un mezzo diverso da quello che viene utilizzato di solito, il forum ufficiale: lo smartphone prossimo al lancio avrà un display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale con certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Ne esce dunque un quadro completo sul display di OnePlus Nord 2, fatta eccezione per la risoluzione che tuttavia, senza grosse sorprese, sarà con ogni probabilità Full HD+. È curioso il fatto che l’azienda abbia scelto di anticipare uno degli aspetti che rimarrà evidentemente identico a quanto proposto sull’attuale Nord, fatta eccezione per la risoluzione che è rimasta fuori dagli aspetti anticipati ma sulla quale non si possono avere molti dubbi.

La fotocamera frontale ed il chip di OnePlus Nord 2

L’immagine allegata alla comunicazione Facebook non è particolarmente loquace sul design di OnePlus Nord 2, ma a guardarla con attenzione un’informazione vien fuori: non si scorge infatti alcun foro per la fotocamera frontale nella porzione di schermo visibile, e l’unica zona nascosta dal dito in cui generalmente viene posizionata la fotocamera per i selfie è quella dell’angolo alto a sinistra, dove peraltro le anticipazioni di OnLeaks e le precedenti avevano posizionato il sensore per gli autoscatti.

Tra le novità più importanti di OnePlus Nord 2 rispetto alla generazione attuale ci sarà il chip: OnePlus ha deciso di abbandonare Qualcomm che aveva fornito lo Snapdragon 765G per il primo Nord scegliendo MediaTek ed il suo Dimensity 1200 AI, una versione modificata proprio con OnePlus del chip al vertice della gamma del produttore cinese.