OnePlus Nord 2 al minimo storico: sconto da non perdere

La fascia media del mercato smartphone 2022 è a dir poco caotica, a causa della presenza di decine e decine di modelli di tutti i produttori. A questi si aggiungono alcuni modelli 2021 particolarmente ben riusciti, che ancora oggi possono rappresentare una ottima alternativa se comprati ad un prezzo vantaggioso. E’ proprio questo il caso del OnePlus Nord 2, attualmente in offerta su Amazon.

Sebbene sia stato presentato esattamente un anno fa, il OnePlus Nord 2 concentra su di sé una miriade di caratteristiche che lo fanno restare più moderno che mai. A partire dal processore targato MediaTeck e dai tagli di memoria, così come dalle peculiarità del display (che gode anche di funzionalità di intelligenza artificiale) e del comparto fotografico, il Nord 2 del colosso cinese rappresenta il miglior telefono di fascia media del 2021. Inoltre, il prezzo comparato alle specifiche rappresenta uno dei più interessanti sul mercato e, se a questo si aggiunge il costo al minimo storico che gli ha riservato oggi Amazon, si tratta di uno sconto da non perdere.

OnePlus Nord 2 5G – Versione 8/128 GB di memoria – Ricarica veloce 65 Watt

Il bel telefono del colosso cinese conta su un display AMOLED da 6,43 pollici, HDR10+, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e protezione Gorilla Glass 5. La frequenza di aggiornamento dello schermo raggiunge i 90Hz e il pannello è anche dotato della tecnologia Smart Ambient, che utilizza l’intelligenza artificiale e il sistema di rilevamento della luce per smorzare i riflessi sullo schermo.

Sotto la scocca del OnePlus Nord 2 c’è il processore MediaTek Dimensity 1200 5G (che per performance si avvicina al chip top di gamma di Qualcomm del 2020, lo Snapdragon 865) accoppiato (nella versione in promozione oggi) a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

La batteria del dispositivo è da 4.500 mAh con supporto per la ricarica veloce da 65 watt. Sul versante della fotografia, troviamo sul retro tre fotocamere sul retro: la principale da 50 MP con OIS, il grandangolo da 8 MP e la monocromatica da 2 MP. Sul davanti, l’obiettivo anteriore è da 32 MP.

Quindi, il OnePlus Nord 2 è, senza dubbio, uno dei migliori smartphone di fascia media mai arrivati sul mercato. Considerando che il prezzo di listino dello smartphone di OnePlus per la versione da 8/128 GB è di 399 euro e che lo sconto di oggi di Amazon fa scendere il prezzo a soli 316 euro (-21%, -83), l’occasione per acquistarlo è ghiotta.

