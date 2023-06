OnePlus Nord 3: sarà ufficialmente così

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Come ben noto, OnePlus mostrerà ufficialmente al mondo il suo OnePlus Nord 3 il prossimo 5 luglio, rivelando finalmente le specifiche di uno dei dispositivi più attesi dell’ultimo periodo. Le indiscrezioni sul web indicano che questo telefono altro non è che il rebranding del Oneplus Ace 2V per cui, se i rumor trovassero conferma, la scheda tecnica di del nuovo midrange cinese sarebbe già ben nota.

Sul design, invece, l’informazione è ufficiale e arriva direttamente da OnePlus che ha condiviso la locandina dell’evento di presentazione in cui si vede la scocca posteriore dello smartphone, incluso il comparto fotocamere.

OnePlus Nord 3: confermato il design

Poche ore fa OnePlus ha rivelato il design del nuovo OnePlus Nord 3, mostrando al mondo le colorazioni disponibili il giorno del lancio globale. A un primo impatto questo smartphone condivide praticamente tutto con il gemello cinese Oneplus Ace 2V, un’indiscrezione che in realtà circolava in rete già da diverso tempo e adesso confermata dalle foto ufficiali.

Oltre a questo, le immagini mostrano anche le due colorazioni: Tempest Gray e Misty Green, progettate per offrire agli utenti una sensazione diversa al tocco. La prima colorazione, ad esempio, ha una finitura opaca e texturizzata, la seconda, invece, ha una finitura brillante. Entrambe comunque hanno delle linee piuttosto classiche, mostrando pienamente l’eleganza e la raffinatezza che contraddistinguerà questi dispositivi.

OnePlus Nord 3: come sarà

Oltre alle informazioni ufficiali sul look del prossimo OnePlus Nord 3, tutto ciò che riguarda la scheda tecnica non ha ancora trovato conferma da parte dell’azienda cinese. Tuttavia se le specifiche coincideranno con quelle del OnePlus Ace 2V, il telefono avrà un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5 K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz.

Il processore sarà un MediaTek Dimensity 9000 con 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di memoria per l’archiviazione. Secondo i rumor, il comparto fotografico potrebbe differire rispetto al OnePlus Ace 2V e questo nuovo device avrà un sensore principale da 50 MP (contro i 64 MP del modello Ace 2V), uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’infrarosso, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Lo smartphone avrà, chiaramente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless. La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica cablata a 80W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.0.

OnePlus Nord 3: prezzo e disponibilità

Come detto in apertura, il OnePlus Nord 3 sarà presentato globalmente il 5 luglio prossimo e solo allora ci saranno informazioni più precise sulla scheda tecnica e sul prezzo. Il precedente OnePlus Nord 2 è stato uno dei dispositivi più apprezzati di OnePlus, grazie a un’ottima scheda tecnica da mediogamma a un prezzo decisamente contenuto.

Per il prezzo in questo caso non ci sono ancora informazioni ufficiali ma, secondo Roland Quandt di WinFuture, il dispositivo arriverà in Europa in due versioni, a questi prezzi: