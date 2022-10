Lo smartphone con super ricarica è in sconto: offerta da non perdere

In questi ultimi mesi i prezzi degli smartphone sono aumentati e trovare un buon telefono medio ad un prezzo conveniente inizia a diventare complesso. Quando lo smartphone OnePlus Nord CE 2 5G con ricarica velocissima a 65 Watt è stato portato sul mercato lo scorso marzo, ad esempio, ha fatto storcere il naso a molte persone poiché il prezzo di listino era più alto del prezzo del precedente Nord CE.

Ma adesso OnePlus Nord CE 2 è in forte sconto su Amazon ed è un’offerta da non perdere: è un ottimo medio che darà soddisfazione a chi lo compra per diversi anni, si ricarica in un baleno e ora costa anche poco.

OnePlus Nord CE 2- SoC MediaTek Dimensity 900 – 8/128 GB – fotocamera principale 64 MP – Ricarica SuperVooc da 65 W

OnePlus Nord CE 2: caratteristiche tecniche

OnePlus Nord CE 2 è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica particolarmente equilibrata. Ha il chip MediaTek Dimensity 900 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display di tipo AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e refresh rate di 90 Hz è protetto da un vetro Gorilla Glass 5.

Sul retro del OnePlus Nord CE 2 è stato collocato il sensore principale fotografico da 64 MP grandangolare con EIS (lo stabilizzatore elettronico) , seguito da un sensore da 8 MP (EIS) ultra-grandangolare e da un sensore macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è una wide da 16 MP.

C’è la connessione Bluetooth 5.2 e anche l’NFC per pagamenti contactless, oltre al comodo jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Dove OnePlus Nord CE 2 brilla particolarmente, invece, è nella batteria: ha una buona capacità di 4.500 mAh, con una ottima ricarica veloce SuperVooc da 65W. In questa fascia di prezzo la maggior parte dei concorrenti (anche i più famosi) difficilmente superano i 30-40 Watt.

OnePlus Nord CE 2: l’offerta Amazon

OnePlus Nord CE 2 ha un prezzo di listino di 359 euro, che per la scheda tecnica è un buon prezzo. Ma con l’offerta Amazon in corso il prezzo crolla a 284 euro (-21%,-75 euro). Davvero una buona occasione da non farsi sfuggire.

