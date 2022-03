OnePlus Nord CE 2: al via i preordini

Con circa 24 ore di ritardo rispetto al previsto, OnePlus ha aperto i preordini anche su Amazon per il suo nuovo smartphone medio: OnePlus Nord CE 2, ufficializzato a metà febbraio. Erede del Nord CE dell’anno scorso, uno dei medi più apprezzati del 2021, Nord CE 2 proverà a ripetere il successo durante la prima metà del 2022.

Basato su un buon chip 5G e con una ottima ricarica, Nord CE 2 ha una scheda tecnica in grado di soddisfare le esigenze di una fetta enorme del mercato. Il prezzo, però, rispetto al Nord CE dell’anno scorso è cresciuto e questo ha fatto storcere il naso a molti. Ma qui si tratta di capire che OnePlus è ormai uscita dalla mentalità da start up, è pienamente integrata in Oppo e opera da grande azienda, sempre più affermata sul mercato. Il prezzo, nel caso specifico, è in linea con la scheda tecnica che è quella di uno smartphone medio, sì, ma di un ottimo medio che potrà dare soddisfazioni a chi lo compra per diversi anni.

OnePlus Nord CE 2: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di OnePlus Nord CE 2 ruota intorno al chip MediaTek Dimensity 900, con connessione 5G, e due configurazioni di memoria: 6/128 GB o 8/128 GB. Il display è da 6,43 pollici, di tipo AMOLED, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e refresh rate di 90 Hz. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico prevede un sensore principale da 64 MP wide, uno da 8 MP grandangolare e un sensore macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è una wide da 16 MP.

Fin qui, quindi, siamo di fronte alle specifiche tecniche di uno smartphone medio di livello molto buono. Dove il livello sale, e di un bel po’, è la batteria e, soprattutto, la ricarica: 4.500 mAh, con ricarica SuperVooc da 65W.

OnePlus Nord CE 2: quanto costa

OnePlus Nord CE 2 sarà effettivamente disponibile il 10 marzo, ma è già preordinabile anche su Amazon e il consiglio, se si è in cerca di un buon telefono di fascia media, è quello di farci un pensierino. Il prezzo della versione 8/128, infatti, è di 359 euro.

OnePlus Nord CE 2 – MediaTek Dimensity 900 – Versione 8/128 GB