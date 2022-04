OnePlus Nord CE 2 Lite è sempre più vicino: come sarà

Le voci non confermate intorno alla prossima uscita sul mercato (probabilmente a iniziare dall’India), del nuovo smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (versione economica del OnePlus Nord CE 2 in foto) si fanno sempre più insistenti. Anche se la grossa incognita da risolvere resta il processore: quale chipset sarà adottato? Sarà il Qualcomm Snapdragon 695, come fino a oggi si è vociferato? Oppure sarà il Qualcomm Snapdragon 480+, opzione emersa dalle ultime indiscrezioni?

Il dubbio sorge a seguito degli ultimi rumors, secondo cui questa versione Lite del OnePlus Nord CE 2, collocabile nella fascia entry level, sarebbe pronta per il debutto. Diciamo subito che la presenza dello smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite non è stata mai ufficialmente confermata dalla casa madre. Tuttavia, siamo praticamente certi che arriverà poiché questo nuovo modello della serie Nord è passato attraverso i siti Web di certificazione TDRA e BIS. Il telefono ha acquisito anche altre certificazioni ed è passato attraverso diversi siti di benchmarking, e questi siti divulgano solitamente molti dettagli chiave, tra cui le specifiche tecniche per cui sono sottoposti a test e analisi. Sommando queste informazioni, quindi, si scopre che c’è un nuovo OnePlus della serie Nord che ancora non è arrivato sul mercato.

OnePlus Nord CE 2 Light: come sarebbe

Il nuovo telefono porta a bordo un chipset 5G di Qualcomm anche se non è chiaro possa essere lo Snapdragon 695 oppure Snapdragon 480+. Detto ciò, secondo le più recenti rivelazioni, la configurazione di memoria sarebbe da 6/128 GB.

Il display dovrebbe essere in tecnologia LCD IPS, da 6,59 pollici di diagonale e con risoluzione Full HD. Le fotocamere sulla parte posteriore sarebbero tre con la principale da 64 MP e due sensori da 2 MP, mentre la fotocamera frontale per i selfie sarebbe collocata in un notch a foro e sarebbe da 16 MP.

Altro nodo da sciogliere è la batteria: dovrebbe essere da 4.500 mAh e presumibilmente supporterà la ricarica SuperVOOC da 33W, ormai punto di partenza per tutta la gamma degli smartphone del gruppo BBK.

Il sistema operativo, infine, secondo i rumor sarà Android 11 ma sarebbe molto più logico Android 12, che è uscito ormai da oltre sei mesi.

OnePlus Nord CE 2 Lite: prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite è atteso per Aprile a iniziare dal mercato indiano. Per quanto riguarda la timeline di una eventuale distribuzione sui mercati europei e italiano non abbiamo ancora notizie precise.

Il prezzo sul mercato indiano, ci riferisce Pricebaba, sarebbe pari a 17.999 Rupie che al cambio corrispondono a circa 215 euro. Qualora il OnePlus Nord CE 2 Lite dovesse arrivare sul mercato italiano, quindi, a causa dei maggiori costi di logistica e tassazione avrebbe un prezzo tra i 250 e i 300 euro.