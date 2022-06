OnePlus Nord CE al minimo storico: prezzo in picchiata e sconto super

Il mercato degli smartphone negli ultimi anni è cambiato e di conseguenza i vari produttori si sono dovuti adattare alle esigenze del pubblico. Una delle aziende che ha rivoluzionato la propria filosofia è OnePlus, che è passata dal produrre 2-3 smartphone all’anno, ad avere un parco cellulari vario e che si adatta a ogni fetta di mercato. Non è più il tempo dei flagship killer, smartphone top di gamma con un prezzo inferiore ai 400€. Oramai anche il produttore cinese ha aumentato i prezzi per il suo telefono di punta, ma ha lanciato tanti altri modelli che provano a seguire il solco tracciato negli anni precedenti.

OnePlus Nord CE

Un esempio è il OnePlus Nord CE, smartphone medio di gamma che cerca di coniugare a un buon prezzo un’ottima scheda tecnica. Si tratta di un dispositivo con delle ottime performance (anche grazie alla presenza dell’interfaccia utente Oxygen UI, una delle migliori in assoluto per gli smartphone Android) e con un più che discreto comparto fotografico. Ma la notizia più importante di oggi è che lo troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre con uno sconto di ben il 24% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Se siete alla ricerca di uno smartphone affidabile e veloce, il OnePlus Nord CE è quello che fa per voi.

La scheda tecnica del OnePlus Nord CE

Chiedere di più a uno smartphone che costa circa 300€ è difficile. Ha tutte le caratteristiche in regola per essere un vero best buy e per diventare uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo in questa categoria.

Partiamo dalla caratteristica che salta subito all’occhio: lo schermo. Il OnePlus Nord CE ha un display da 6,43" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz che rende il dispositivo più fluido e reattivo. La differenza la si nota soprattutto con le app videogame e con i social. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 750G (con modem 5G integrato) e ben 12GB di RAM con 256GB di memoria interna.

Buono anche il comparto fotografico composto nella parte posteriore da ben tre sensori. Quello principale è da 64MP e assicura immagini di ottima qualità, poi è supportato da un obiettivo ultra-grandangolare con angolo di visione di 119 gradi e da un sensore mono da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Grazie all’intelligenza artificiale in grado di riconoscere automaticamente le scene, i colori, il contrasto e l’esposizione vengono impostati automaticamente. Presente anche la modalità “Nightscape" per scattare foto luminose di notte.

La batteria è da 4500mAh e ha il supporto della ricarica rapida a 30W. Come detto, l’interfaccia utente è la Oxygen UI che offre tante funzionalità aggiuntive e che rende il dispositivo anche super-rapido.

OnePlus Nord CE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il OnePlus Nord CE che, come abbiamo visto, assicura ottime prestazioni. Oggi lo smartphone è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 302,67€, il più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e uno dei più bassi di tutto il web. Lo sconto è del 24% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

OnePlus Nord CE