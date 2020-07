OnePlus Nord, svelato anche il design: ecco come è fatto

Fonte foto: YouTube 1 di 5 OnePlus Nord, i rumors sullo smartphone Tutti i produttori di smartphone cercano di tenere segreto almeno fino al lancio le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo. O almeno, ci provato: tra rumors e indiscrezioni, infatti, alla data del lancio spesso si hanno solo conferme delle notizie circolate. OnePlus con il suo OnePlus Nord ha cambiato strategia: piuttosto che affidarsi a indiscrezioni rubate, ha svelato pezzo dopo pezzo le novità del suo smartphone, generando essa stessa curiosità e attesa.

Fonte foto: OnePlus 2 di 5 OnePlus Nord, svelato il design Una strategia che potrebbe sorprendere, ma appena una settimana prima dal debutto ufficiale, a svelare il design di OnePlus Nord è stato Carl Pei, co-fondatore dell’azienda cinese. In un'intervista dello scorso 14 luglio con Marques Brownlee, conosciuto come MKBHD, Pei ha sottolineato come OnePlus abbia puntato su utilità, praticità ed economia per il suo smartphone medio di gamma. Nonostante queste tre premesse, il design sarà totalmente rinnovato rispetto ai precedenti modelli.

Fonte foto: TimVix / Shutterstock.com 3 di 5 OnePlus Nord, le caratteristiche Il OnePlus Nord sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione FullHD+ . Il telefono è equipaggiato con un processore Snapdragon 765G, che supporta il 5G. La RAM sarà da 8 GB, con 128 GB di memoria interna, ma senza la possibilità di espanderla. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida da 30 W. Inoltre, sarà dotato di chip NFC.

Fonte foto: YouTube 4 di 5 OnePlus Nord, fotocamere top di gamma A confermare che le fotocamere saranno di altissimo livello è stato proprio Carl Pei. La fotocamera posteriore sarà dotata di stabilizzatore di immagini OIS, con un sensore principale da 48 Megapixel, uno grandangolare da 16 Megapixel, teleobiettivo e sensore per la profondità di campo. Potrebbe essere disponibile anche un filtro colore a infrarossi, come quello già sperimentato in OnePlus 8 Pro. La fotocamera frontale invece potrebbe essere dotata di due sensori, uno principale da 32 Megapixel e uno secondario da 8 Megapixel.