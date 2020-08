OnePlus Nord, in arrivo altri due smartphone con prezzo mini

Due nuovi smartphone lowcost dal design simile al OnePlus Nord potrebbero arrivare sul mercato. L’indiscrezione arriva da un video che mostra due smartphone molto simili a OnePlus Nord, dai nomi in codice Billie 1 e Billie 2, a parte per un dettaglio: il comparto fotocamere.

Il filmato mostra due smartphone con una singola fotocamera selfie sul display, mentre nel retro la configurazione potrebbe essere doppia in uno dei modelli e a triplo sensore nell’altro. A condividere il video è stato l’utente Max J di Concept Creator su Twitter, che spiega come si tratti di rendering dei possibili OnePlus Nord basati sulla sua immaginazione, ma che potrebbero essere molto fedeli al prodotto finale. Ancora non è chiaro se i due nuovi smartphone lowcost arriveranno nel mercato globale, o saranno lanciati solo negli Stati Uniti.

OnePlus Nord, due smartphone lowcost in arrivo?

OnePlus Nord è stato lanciato da poco sul mercato indiano e quello europeo, ma non negli Stati Uniti. I nuovi render di due modelli dal design molto simile all’originale, chiamati in codice Billie 1 e 2, potrebbero essere quelli destinati al mercato statunitense. Un rumors alimentato anche dalle dichiarazioni di Carl Pie, co-fondatore di OnePlus, che in un’intervista a Wired aveva parlato di un nuovo smartphone del brand destinato proprio agli USA. Nei giorni scorsi si ipotizzava potesse essere il OnePlus Nord E, modello dal nome in codice BE2028 apparso sul sito Geekbench con un processore Snapdragon 690 5G.

I due modelli apparsi nel video pubblicato su Twitter potrebbero quindi essere anch’essi equipaggiati con un processore Snapdragon 690 che supporta la connettività 5G, dato che tra gli obiettivi di OnePlus c’è proprio quello di lanciare smartphone nella categoria di fascia medio-bassa equipaggiati con questa tecnologia di connessione. Per scoprire le altre caratteristiche di questi modelli, bisognerà attendere l’arrivo di nuove indiscrezioni o di conferme ufficiali dall’azienda.