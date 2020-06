OnePlus Nord, lo smartphone lowcost che tutti aspettano

Inizialmente si sarebbe dovuto chiamare OnePlus 8 Lite, poi è diventato OnePlus Z e ora le ultime indiscrezioni parlano di OnePlus Nord. Di che cosa stiamo parlando? Del nuovo smartphone lowcost dell’azienda cinese che dovrebbe essere lanciato il prossimo 10 luglio in India. Dopo anni in cui OnePlus si è concentrata su smartphone di fascia alta con un notevole aumento dei prezzi, ora l’azienda vuole conquistare nuove fette di mercato e il OnePlus Nord (o OnePlus Z) va proprio in questa direzione.

Si tratta di uno smartphone medio di gamma che punta molto sul rapporto qualità-prezzo: l’obiettivo dell’azienda è di tornare alle origini, quando si affermò con prodotti che offrivano prestazioni elevate a prezzi tutto sommato contenuti. Il nuovo smartphone sarebbe dovuto uscire insieme al OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ma l’emergenza coronavirus ha costretto l’azienda a posticiparne l’uscita a luglio, anche se ancora non c’è la conferma. Nelle ultime settimane sono uscite anche delle anticipazioni sulle caratteristiche del OnePlus Nord: a bordo ci sarà il chipset Snapdragon 765G, processore che garantisce il supporto al 5G.

Le caratteristiche del OnePlus Nord

Anche se il nome è differente, la scheda tecnica del OnePlus Nord è identica a quella del OnePlus Z, anticipata nelle settimane precedenti e apparsa anche su Geekbench, piattaforma utilizzata dai produttori per testare gli smartphone. A bordo del OnePlus Nord ci sarà il processore Snapdragon 765G con a supporto 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Sul comparto fotografico OnePlus è dovuta scendere a compromessi: nella parte posteriore ci saranno tre fotocamere, con sensore principale da 48 Megapixel. grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 13 Megapixel. Nella parte frontale la fotocamera è da 16 Megapixel.

La batteria dovrebbe essere da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida. Incerta la presenza del jack audio: OnePlus lo ha eliminato nei suoi ultimi smartphone.

OnePlus Nord, data di uscita e prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni il OnePlus Nord dovrebbe debuttare in India il 10 luglio, in un evento che l’azienda sta preparando ad hoc. Probabile che il debutto in Europa sia fissato entro la fine di luglio con il lancio sul mercato programmato per la fine di agosto. Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere inferiore ai 500 euro.