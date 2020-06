OnePlus Nord, novità assoluta: doppia fotocamera frontale

OnePlus è tornata alla carica e lo dimostra la campagna social che sta portando avanti negli ultimi giorni per lanciare il nuovo smartphone economico in arrivo a luglio. I piani dell’azienda cinese sono abbastanza chiari: OnePlus Lite Z sarà una nuova gamma che conterrà più smartphone economici e il primo dovrebbe essere il OnePlus Nord. Dopo l’annuncio dato direttamente dal CEO di OnePlus, sono aumentate le indiscrezioni sul dispositivo, segnale che la presentazione è imminente.

Il OnePlus Nord sarà a tutti gli effetti uno smartphone medio di gamma, come si può intuire dalla scheda tecnica emersa in questi giorni. A bordo ci sarà il nuovo chipset Snapdragon 765G con il supporto al 5G. Tre saranno le fotocamere presenti nella parte posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. La novità più importante, però, riguarda il comparto fotografico anteriore: per la prima volta OnePlus potrebbe dotare un suo smartphone con ben due sensori frontali. Ecco come sarà il OnePlus Nord.

Le caratteristiche del OnePlus Nord

Con il OnePlus Nord l’azienda cinese entra prepotentemente nel mercato della fascia media, dominato finora da aziende come Xiaomi, Huawei e Samsung. Il dispositivo dovrebbe montare un processore Snapdragon 765G che integra anche il modem per la rete 5G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, senza la possibilità di espanderla. Lo schermo dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+.

Il comparto fotografico rappresenta una novità per il mondo OnePlus. Per la prima volta l’azienda dovrebbe montare due sensori nella parte frontale: quello principale da 32 Megapixel e quello secondario da 8 Megapixel. Nella parte anteriore, invece, ci saranno tre fotocamere: principale da 48 Megapixel e poi un sensore grandangolare e uno per il telezoom.

La batteria sarà da almeno 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Non si hanno notizie sul supporto alla ricarica wireless.

Quando costerà il OnePlus Nord

Il prezzo potrebbe essere uno dei punti forti del OnePlus Nord. Si vocifera che sarà inferiore ai 300 euro: un prezzo che lo categorizzerebbe immediatamente come best buy.