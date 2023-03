OnePlus Nord, prezzo crolla al minimo storico: offerta imperdibile

Di offerte su Amazon sugli smartphone se ne trovano tante, ma di promo veramente speciali con sconti mai visti prima e prezzi al minimo storico se ne vedono raramente. Per questo motivo quando se ne trova una bisogna approfittarne immediatamente prima che scompaia. Ed è proprio il caso dell’offerta che troviamo oggi per il OnePlus Nord, uno smartphone top disponibile con uno sconto super del 40% che fa risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico e di una delle miglior promo che possiate trovare per uno smartphone sul web. Un’offerta da cogliere al volo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il OnePlus Nord è il classico ottimo smartphone top dell’azienda cinese. Un dispositivo che bada molto al sodo e alle prestazioni: ottimo processore Snapdragon, tanta RAM e memoria per avere sempre il meglio, ricarica rapida e soprattutto un comparto fotografico veramente interessante. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori, di cui una fotocamera principale con stabilizzatore ottico dell’immagine, e una doppia fotocamera nella parte frontale, con obiettivo principale da 32MP.

OnePlus NORD

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OnePlus Nord: la scheda tecnica

Uno smartphone che punta tutto sulle performance e su una scheda tecnica super equilibrata e versatile. Il OnePlus Nord rispecchia al meglio la filosofia dell’azienda: dispositivi prestazionali con un prezzo super competitivo.

Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,44" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido soprattutto con le app social e con i videogame. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 765G che supporta anche il modem per la connessione 5G. A supporto ben 12GB di RAM e una memoria da 256GB, il che lo rende capace di fare qualsiasi cosa.

OnePlus ha puntato molto anche sul comparto fotografico. E non a caso nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: quella principale da 48MP, una grandangolare da 8MP e poi un sensore per la profondità da 5MP e uno da 2MP per quelle macro. Nella parte frontale troviamo ben due fotocamere: quella principale da 32MP e uno ultra-grandangolare da 8MP. Tra le varie modalità di scatto c’è anche Nightscape pensata appositamente per gli scatti in notturna o quando c’è poca luce.

La batteria da 4100mAh ti accompagna fino a fine giornata e grazie alla ricarica rapida da 30W impiega poco più di trenta minuti per avere il pieno di energia. A bordo è presente l’interfaccia OxygenOS, una delle migliori per quanto riguarda il mondo Android.

OnePlus Nord in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per il OnePlus Nord. Oggi lo troviamo in offerta a 299€, con uno sconto di ben il 40%. Per lo smartphone top si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Una promo da non farsi scappare: si paga un top di gamma quanto un medio. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore.

OnePlus NORD

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram