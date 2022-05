OnePlus Nord spunta sul sito indiano: come sarà

OnePlus sembra pronta a lanciare un nuovo telefono, il OnePlus Nord 3 di fascia media. Ma, forse, la considerazione più interessante da fare è che, almeno a dare ascolto all’esperto di tecnologia per il mercato indiano Mukul Sharma, il telefono esiste. In pratica il leaker, in un tweet, scrive di aver intercettato il telefono sul sito ufficiale di OnePlus India. Anche se la pagina relativa al nuovo OnePlus Nord 3 però, al momento, sembra essere stata tolta.

Dell’imminente uscita del OnePlus Nord 3 però se ne parla già da diverso tempo e ne ha dato anticipazione oltre un mese fa anche un’altro leaker, come il cinese Digital Chat Station (@DCS). Quindi, riassumendo quanto sappiamo fino a oggi, possiamo dire che il OnePlus Nord 3 potrebbe essere considerato come il migliore tra i migliori midrange oggi disponibili, anche perché avrebbe una potenza di ricarica da ben 150 watt. Non solo, il processore a bordo del OnePlus Nord 3 sarebbe il MediaTek Dimensity 8100 che è davvero a un passo dai chip di livello top di gamma, ma soprattutto è conveniente. Detto ciò, notiamo anche che le caratteristiche, fin qui condivise dai vari leakers ci riconducono al profilo di un telefono già in commercio da pochi giorni: il Realme GT Neo 3 (in foto). Ma la catena del re-brand non si ferma qui, perché in India e Cina lo stesso telefono (OnePlus Nord 3 alias Realme GT Neo 3) sarebbe presentato anche come OnePlus 10R.

OnePlus Nord 3: come sarà

Il OnePlus Nord 3 sarà il successore del OnePlus Nord 2, telefono apprezzatissimo “da pubblico e critica“, e andrebbe a coprire la fascia media per il 2022. Tuttavia, la società dovrebbe anche lanciare a breve anche il OnePlus Nord 2T, come aggiornamento del Nord 2 del 2021.

Le specifiche trapelate suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere dotato di un chipset Mediatek Dimensity serie 8000, con a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage interno. Il display sarebbe un AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il comparto fotografico presenterebbe sul retro un obiettivo Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8), abbinato a un sensore grandangolo da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sul davanti, invece, dovrebbe essere posizionato un sensore da 16 MP.

Infine, ci sarebbe una batteria da 4.500 mAh abbinata alla ricarica rapida che si dice sia tra gli 80 W o 150 W. Sottolineamo che sono esattamente le specifiche tecniche del OnePlus 10R, quindi è altamente possibile che il OnePlus Nord 3 sia presentato come una versione più economica del OnePlus 10R.

OnePlus Nord 3: quando arriverà

Secondo un recente rapporto, OnePlus starebbe già testando il OnePlus Nord 3 in India. Il telefono dovrebbe avere il nome in codice “Meili" e potrebbe debuttare tra giugno e luglio di quest’anno. Il che ci dice che potrebbe arrivare in Italia qualche mese dopo.

Il prezzo di OnePlus Nord 3 di potrebbe restare in linea con quello del predecessore: 399 euro per il modello base, o un prezzo leggermente superiore. Realme GT Neo 3 con batteria da 4.500 mAh e ricarica da 150 watt costa circa 370 euro per la versione 8/128 GB e circa 400 euro per la versione 12/256 GB.