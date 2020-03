OnePlus Z, le caratteristiche dello smartphone lowcost cinese

OnePlus finalmente lancerà sul mercato il prossimo 14 aprile i due attesi smartphone top di gamma: OnePlus8 e OnePlus 8 Pro. Notizie per ora confermate e accompagnate da una serie di indiscrezioni relative all’arrivo anche di un nuovo smartphone targato sempre OnePlus, un telefono medio di gamma che dovrebbe puntare tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo permettendo all’azienda cinese di allargare i propri confini conquistando un piccolo spazio anche nella fascia di prezzo compresa tra i 250 e i 500 euro.

Conosciuto inizialmente come OnePlus 8 Lite il nuovo dispositivo di fascia media potrebbe diventare un’entità a sestante e dare vita ad una inedita serie di modelli che prenderebbero il nome di OnePlus Z. Lo smartphone dovrebbe essere il successore del OnePlus X, smartphone lanciato nell’ormai lontano 2015 e che doveva rappresentare il modello di riferimento nella categoria dei medio di gamma. A causa dei tanti problemi lato software e hardware, lo smartphone si rivelò un mezzo fallimento. Ora OnePlus, dopo aver accumulato esperienza e successo, vuole tornare a sfidare la fascia media del mercato.

OnePlus Z: come sarà

L’indiscrezione sulla nuova serie OnePlus Z arriva da un tweet di Max Weinbach di XDA Developers, già balzato gli onori della cronaca per le sue precise rivelazioni e diventato famoso per aver fatto trapelare molte informazioni cruciali relative alla serie Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, prima del loro annuncio ufficiale. Weinbach ha affermato che il nuovo OnePlus Z avrà lo stesso hardware previsto inizialmente per la versione di OnePlus 8 Lite e si tratterà del primo telefono della nuova serie OnePlus Z, al quale al più presto verranno affiancati nuovi modelli, sempre di fascia media. Una nuova strategia commerciale voluta dalla casa cinese che dovrebbe ricalcare, in meglio, quanto accaduto con la sfortunata serie OnePlus X.

OnePlus Z: uscita, specifiche tecniche e prezzo

Il nuovo OnePlus Z, stando sempre alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere lanciato a giugno o al più tardi a luglio. Il dispositivo dovrebbe montare un processore MediaTek 1000L o il Dimensity 1000 con a bordo almeno 8GB di RAM e due diversi tagli dedicati allo spazio di archiviazione: 128 GB e 256 GB. Lo schermo avrà una diagonale da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza d’aggiornamento pari a 90Hz. Nella parte posteriore dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. La fotocamera frontale è incastonata in un foro centrale posizionato in alto sullo schermo. Batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 30W Warp Charge 30T. Il prezzo del primo modello della nuova serie OnePlus Z dovrebbe essere di circa 500 euro.