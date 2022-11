Oppo A1 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Oppo ha presentato in Cina il suo nuovo smartphone di fascia media: è l’Oppo A1 Pro e andrà a sfidare una miriade di altri modelli, in gran parte anch’essi cinesi, che oggi affollano il segmento medio del mercato. Lo farà con un rapporto qualità-prezzo molto conveniente, un buon processore, tanta memoria e una fotocamera ad alta risoluzione. Al momento ignota la futura disponibilità di questo modello anche oltre il mercato cinese, ma non è affatto da escludere che Oppo A1 Pro arrivi anche nel vecchio continente, magari con un altro nome.

Oppo A1 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo A1 Pro è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, uno dei più diffusi tra i medi del 2022, abbinato a tre tagli di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

Il display è di tipo OLED, con risoluzione FHD+ e misura 6,7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un picco di luminosità di 950 nit (dunque ben visibile anche sotto la luce diretta del sole). Il sensore per la lettura delle impronte digitali è collocato sotto il pannello.

Sul retro la fotocamera principale è da 108 MP e il secondo sensore da 2 MP è per la profondità di campo e l’effetto bokeh. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le connessioni includono, oltre al 5G permesso dal chip di Qualcomm, anche l’NFC per i pagamenti contactless (con il POS) e per la lettura di chip di carte elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e, secondo le specifiche del produttore, la ricarica da 67W porta da 0% all’80% la carica della matteria in soli 30 minuti.

Il design è stato particolarmente curato e l’azienda cinese realizza l’Oppo A1 Pro in tre colori: Moon Sea Black (nero), Morning Rain Blue (blu) e Dawn Gold (oro chiaro). Oppo ha anche puntato sulla riduzione del peso (appena 171 grammi) e dello spessore (7,7 millimetri).

Oppo A1 Pro: disponibilità e prezzi

Oppo A1 Pro è stato presentato in Cina, dove le prime spedizioni inizieranno dal 25 novembre. I prezzi cinesi sono particolarmente convenienti:

Oppo A1 Pro 8/128GB 1.799 yuan (243 euro)

Oppo A1 Pro 8/256GB: 1.999 yuan (270 euro)

Oppo A1 Pro 12/256GB: 2.299 yuan (311 euro)

Qualora questo telefono dovesse arrivare anche in Italia e in Europa avrà prezzi di listino superiori, a causa dei costi di logistica e della tassazione superiore.